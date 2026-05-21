Как рассказала журналистка 24 Канала Анна Черненко, в результате удара грузовик слетел в кювет. К сожалению, погиб 40-летний водитель.

Читайте также Харьков и область всю ночь атакуют БпЛА: после ряда взрывов возникли пожары

Что известно о российских FPV-дронах на окружной Харькова?

По словам журналистки, это фактически впервые, когда российские дроны так массированно ударили по окружной. По предварительным данным, было не менее 5 беспилотников. Этот участок окружной затянут антидроновой сеткой.

Сотрудники ГСЧС установили, что дрон попал в тягач фуры. Грузовик съехал в кювет возле моста и загорелся. Подразделения ГСЧС констатировали смерть водителя. Во время тушения пожара оказалось, что летит еще один дрон,

– рассказал правоохранитель.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Грузовик слетел в кювет / Фото Анна Черненко

Сотрудники ГСЧС потушили пожар / Фото Анна Черненко

Военные пока не комментируют, какими именно дронами атаковали россиянами. На месте событий обнаружили оптоволокно. Но также фиксировали дроны на радиоуправлении.

Также российские дроны атаковали гражданскую машину. Люди успели вовремя убежать из автомобиля, поэтому остались невредимыми.

Российские дроны ударили по грузовику в Харькове: смотрите видео 24 Канала

Сейчас из-за активности российских беспилотников перекрыли движение транспортных средств на участке окружной дороги от Экопарка до Липцевского перекрестка.

Уничтоженная машина в результате атаки российского дрона / Фото Анна Черненко

Российский дрон уже второй раз за два дня атакует окружную дорогу Харькова. 20 мая беспилотник атаковал защитную сетку и упал на дорожное покрытие. Тогда никто не пострадал.

Добавим, российские оккупанты фактически каждый день обстреливают Харьков и Харьковскую область. К примеру, 19 мая враг бил по Новобаварскому району Харькова. Беспилотники ударили по складам предприятия. Также дроны прилетели по частному сектору. В один из жилых домов попал беспилотник, но, к счастью, никто в тот день не ночевал дома.