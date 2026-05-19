Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что люди, дом которых уничтожила Россия, находятся в состоянии шока. В двух поселках известно о погибших.

Смотрите также Россия говорит, что Украина "будет атаковать с территории Латвии": жесткая реакция МИД

Детали удара по Харьковской области:

По словам корреспондента, во время атаки враг целился по Новобаварскому району Харькова. Там повреждены склады частного предприятия. Однако большинство ударов состоялись именно по частному сектору.

Заметьте! Всего от атак по этому району повреждены 25 частных домов и один многоэтажный дом. Пострадали по меньшей мере 3 человека.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Людей от гибели спасло чудо. В доме, куда попал беспилотник, человека не было, она ночевала в другом месте.

Часть соседнего дома снесло взрывной волной. Там была семейная пара, с которой я общалась. Эти люди были в сложном эмоциональном состоянии. Муж буквально "добивал" окна, чтобы вывести жену,

– сказала она.

Харьковщина пережила серию российских ударов: смотрите видео

Черненко отметила, что россияне также атаковали пригород Харькова, а именно Покотиловку. По информации представителя ГСЧС в Харьковской области Евгения Василенко, в селе есть повреждения жилых домов и легковых автомобилей.

Там погибла 69-летняя женщина. Также пострадали 3 человека. Среди них – 6-летний ребенок,

– сообщил он.

Корреспондентка добавила, что сегодня ночью россияне также били по домам в поселке Шевченково, где погиб мужчина. На всех местах обстрелов продолжают работать коммунальные службы.

Последние атаки на Харьковщину: детали