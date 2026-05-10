Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко сообщила детали атаки на город 9 мая. Также она рассказала, как враг "придерживается" режима прекращения огня.

Какое оружие использовали оккупанты?

Жители Харькова и Харьковской области не почувствовали перемирие, которое было объявлено с 9 по 11 мая. 9 мая враг ударил дроном типа "Молния" по дому в Индустриальном районе города.

К счастью, беспилотник "Молния" попал в технический этаж дома, где были повреждены коммуникации, лифтовое оборудование. А также в стене после удара появилась дыра. Поэтому люди, которые живут на верхних этажах, испытали стресс,

– отметила корреспондентка.

Также жителям повезло, что "Молния" не вспыхнула, иначе последствия были бы гораздо более разрушительными и тяжелыми.

Стоит знать. В Харькове 9 мая около 21:19 была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников, а уже примерно в 22:10 в городе прогремел взрыв. Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, российский БПЛА типа "Молния" попал в девятиэтажный дом. Сообщалось о 6 пострадавших: женщин 74, 70, 32 лет, двух 8-летних мальчиков и одного 10-летнего. Все имели острую реакцию на стресс.

Однако дом, в который попала "Молния" 9 мая потребует серьезного ремонта, и соответствующие работы продолжались в течение 10 мая.

По словам директора Департамента чрезвычайных ситуаций ХГС Богдана Гладких, из-за атаки в многоквартирном доме было повреждено, в частности, около 50 окон.

"В течение всего дня раздавались воздушные тревоги. Они были хоть и короткие, но существовала реальная угроза Харькову, ведь знаем из оперативной информации, что некоторые дроны были сбиты, а некоторые упали буквально перед окружной дорогой города. Вот такое "перемирие", – подчеркнул Гладких.

Что происходило в Харьковской области?

Кроме Харькова, под обстрелами находились населенные пункты Богодуховского и Купянского районов. На Купянщине люди получили ранения из-за FPV-дрона, который попал в гражданскую машину. Трое гражданских людей с осколочными ранениями были госпитализированы.

Обстрелы Харьковщины продолжились и 10 мая. Под атаками находились Богодуховский и Золочевский районы. В Золочеве враг несколько раз бил FPV-дронами в основном по автомобилям. В местных пабликах даже появилась информация для жителей с просьбой не использовать внедорожники или машины похожие на них. Потому что враг охотится на этот вид транспорта.

Что известно о трехдневном перемирии?

Владимир Зеленский отметил, что россияне не осуществляют во время режима прекращения огня массированные атаки, однако они продолжают наносить удары по украинской территории. Речь идет о фронтовых районах, где оккупанты не прекращали штурмы на ключевых направлениях. Президент отметил, что в течение 9 – 10 мая Россия осуществила более 150 штурмов, более 100 обстрелов и почти 10 тысяч ударов дронами-камикадзе.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщили, что с начала суток 10 мая противник запустил по Украине 27 ударных дронов различных типов. В частности враг использовал БпЛА Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Украинские силы, по предварительной информации, сбили или подавили все 27 вражеских беспилотников.

В то же время представитель 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк отметил, что на Лиманском направлении враг не соблюдал перемирие. Он подчеркнул, что россияне осуществляют попытки накопить силы у линии соприкосновения, и это происходит всегда, когда противник объявляет о так называемом перемирии. В то же время обстрелы – артиллерией и дронами – оккупанты не прекращали.