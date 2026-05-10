"Приятно, что по состоянию на сейчас, за сегодня не было массированных атак – ракетных ударов, авиационных. Но во фронтовых районах, в громадах вблизи фронта покоя не было. Россияне продолжают свою штурмовую активность на тех направлениях, которые для них ключевые. Есть обстрелы, были дроновые удары различных типов на фронте.

За вчерашние и сегодняшние сутки было уже более 150 штурмовых действий, более сотни обстрелов и еще почти десять тысяч ударов дронами-камикадзе. То есть на фронте российская армия тишины не придерживается и даже особо не пытается. Все наши украинские подразделения действуют зеркально, защищают наши позиции именно так, как нужно. Вчера и сегодня Украина воздерживалась от дальнобойных действий в ответ на отсутствие российских массированных атак. В дальнейшем мы будем реагировать так же зеркально, и если россияне решат вернуться к полноформатной войне – наши санкции за это будут немедленно и будут ощутимыми. Расстояние при этом уже имеет все меньшее значение – мы это показали своей дальнобойностью. Украина в этом ведет себя всегда четко и честно", – говорится в сообщении президента.