Об этом сообщила пресс-секретарь 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольга Косенко в эфире "Армия – Медиа Сил обороны Украины".

Что запланировал враг на фронте?

Ольга Косенко привела данные разведки, которые свидетельствуют, что высшее командование российской армии поставило своим войска задачу – выйти на окраины Краматорска, что в Донецкой области, до 30 мая.

Однако, по словам пресс-секретаря, такие "фантастические планы" не новые для противника. Скорее всего, они закончатся не так, как он запланировал.

То есть, командование на местах отчитается, что каких-то они там пунктов достигли, но на самом деле их форсирование далеко не такое активное и фантастическое, как им хотелось,

– заявила Ольга Косенко.

Ситуация возле Краматорска: смотрите на карте

Она добавила, что украинские военные в зоне ответственности бригады ожидают усиления давления вблизи населенных пунктов Майское и Веролюбовка.

Какова ситуация на фронте?

Аналитики ISW сообщали, что оккупанты проводили ограниченные наступления на фронте. В частности, активность врага зафиксировали на северо-востоке от Константиновки и на Запорожье. Россияне не продвинулись, ведь украинские военные контратаковали на Сумщине, возле Славянска, Константиновки, Покровска и других населенных пунктов.

В апреле – мае бойцы Нацгвардии вместе с иностранными добровольцами прорвали оборону российской армии на Волчанском направлении, Харьковская область. Оккупанты неоднократно контратаковали там, чтобы вернуть утраченные позиции.

Россия начала свое весенне-летнее наступление без продвижений. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 каналу, что Силы обороны нанесли значительные потери противнику и сорвали первую большую волну наступления. Поэтому враг пытается усилить атаки дронами и КАБами, в сочетании со штурмами.