Про це повідомила речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко в етері "Армія – Медіа Сил оборони України".

Дивіться також Україна контратакує, Росія зазнає невдач: звіт та оновлені карти ISW

Що запланував ворог на фронті?

Ольга Косенко навела дані розвідки, які свідчать, що вище командування російської армії поставило своїм війська задачу – вийти на околиці Краматорська, що на Донеччині, до 30 травня.

Однак, за словами речниці, такі"фантастичні плани" не нові для противника. Скоріше за все, вони закінчаться не так, як він запланував.

Тобто, командування на місцях відзвітує, що якихось вони там пунктів досягли, але насправді їхнє форсування далеко не таке активне та фантастичне, як то їм було хотілося,

– заявила Ольга Косенко.

Ситуація біля Краматорська: дивіться на карті

Вона додала, що українські військові у зоні відповідальності бригади очікують посилення тиску поблизу населених пунктів Майське і Віролюбівка.

Яка ситуація на фронті?

Аналітики ISW повідомляли, що окупанти проводили обмежені наступи на фронті. Зокрема, активність ворога зафіксували на північному сході від Костянтинівки та на Запоріжжі. Росіяни не просунулись, адже українські військові контратакували на Сумщині, біля Слов'янська, Костянтинівки, Покровська та інших населених пунктів.

У квітні – травні бійці Нацгвардії разом з іноземними добровольцями прорвали оборону російської армії на Вовчанському напрямку, Харківщина. Окупанти неодноразово контратакували там, щоб повернути втрачені позиції.

Росія розпочала свій весняно-літній наступ без просувань. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Сили оборони завдали значних втрат противнику і зірвали першу велику хвилю наступу. Тому ворог намагається посилити атаки дронами і КАБами, у поєднані зі штурмами.