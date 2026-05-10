Україна контратакує, Росія зазнає невдач: звіт та оновлені карти ISW

Про це повідомляє ISW.

9 травня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, тоді як українські війська контратакували в цьому районі.

До слова, на Сумському напрямку росіяни постійно намагаються лізти хоча б десь вперед, але їх успішно ліквідовують. Про це розповів 24 Каналу командир роти 425 окремого батальйону безпілотних систем "Очі" з позивним "Дайвер". Також напередодні параду у Москві російські дрони розкидали по області фальшиві купюри з пропагандистськими QR-кодами та листівки про "спільну перемогу".

Повідомляється, що українські війська продовжують зберігати свою присутність на Курщині . Головнокомандувач Сирський 8 травня повідомив, що українські війська присутні у невстановлених місцях області.

Українські захисники нещодавно просунулися на півночі Харківської області на північ від Стариці. Сталося це під час штурмової операції у квітні та травні. 9 травня ж російські війська продовжували наступи на півночі області, попри оголошене "перемир'я". Окупанти намагалися форсувати річку та покращити свої позиції та логістику.

9 травня ні російські, ні українські війська не повідомляли про наземну активність на напрямку Великого Бурлука.

. Водночас росіяни продовжили обмежені наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не просунулися.

До речі, речник української бригади заявляв, що напередодні 9 травня росіяни активізували свою діяльність, ймовірно, для того, щоб продемонструвати успіхи на полі бою. Втім, вони не здійснювали великих групових або механізованих штурмів.

Нещодавно українські війська просунулися на напрямку Борової . Геолокаційні кадри, ймовірно, за 7 травня, показують, як окупанти обстрілюють українські позиції поблизу дороги О-131307 на північний захід від Надії (на схід від Борової), що свідчить про те, що поблизу українських позицій, ймовірно, немає російських.

Російські війська здійснили інфільтрацію на схід від Слов'янська, коли українські війська, як повідомляється, контратакували. Геолокаційні відеозаписи, показують, як вони підіймають прапори у Кривій Луці на схід від Слов'янська.

Росіяни здійснили також інфільтрацію на північному сході Костянтинівки, а українські війська контратакували в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

Українські війська контратакували в тактичному районі Добропілля 9 травня.

9 травня. Російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, але не просунулися, оскільки українські війська контратакували.

Зверніть увагу, що загалом за квітень окупанти на цьому напрямку втратили загиблими понад 1700 осіб, пораненими – ще орієнтовно 400, розповів в етері 24 Каналу навів Данило Борисенко, начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж".

Міністерство оборони Росії заявило, що українські війська контратакували на Новопавлівському напрямку 9 травня.

9 травня російські війська продовжили наступальні операції на Олександрівському напрямку, українські війська контратакували в цьому районі.

Ворог здійснив інфільтрацію на північний захід від Гуляйполя. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 травня, показують, що українські війська завдали удару по окупованій Росією будівлі у південній Верхній Терсі на північний захід від Гуляйполя, що, за оцінкою ISW, було місією з інфільтрації.

Загарбники вели наступальні операції й на заході Запорізької області.

9 травня вони продовжили обмежені наземні атаки й на схід від Херсона в напрямку Антонівки, але не просунулися вперед.

Начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов 7 травня заявив, що Росія уже почала свій весняно-літній наступ. Наразі у ворога триває фаза не накопичення ресурсу, а його витрачання. Від цього залежатиме, як розвиватимутьс події влітку.

Тим часом у Bloomberg писали про те, що Зеленський очікує на ще один наступ у літні місяці. Політтехнолог Тарас Загородній теж зауважив 24 Каналу, що Кремль готується продовжувати наступальні дії влітку. Втім, Путін боїться оголосили відкрито мобілізацію.

Відомо, що Росія перекинула 90-ту танкову дивізію до Покровська для наступальних дій. Окупанти намагаються прорватися до Родинського і захопити Гришине. Також воїни Нацгвардії прорвали оборону росіян на Вовчанському напрямку. У цій операції взяли участь українські військові та іноземні добровольці.

А в ISW зазначили, що Сили оборони України використовують безпілотники для ударів по російській логістиці в тилу. Це може ускладнити російські постачання. Ця тактика вже довела свою ефективність під час операцій зі звільнення територій і може підтримати майбутні контрнаступи ЗСУ.