Такі дані в етері 24 Каналу навів начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, підкресливши, що противник на Покровському відрізку зазнає значних втрат.

Дивіться також Поки Росія марно атакувала позиції, ЗСУ просунулись у двох областях: аналіз фронту від ISW

СОУ проводять подекуди контрнаступальні дії

Ворог намагається закріпитися в Покровську, продовжує тиснути на населений пункт Гришине, пробуючи також там засісти в міській забудові. Російські війська воліють просунутися від Родинського до Білицького, проте їхні втрати свідчать про те, що реалізувати свій план на цій ділянці фронту, як зауважив Борисенко, їм не вдається.

Хоча росіяни, як правило, не зважають на свої втрати, проте вони не можуть їх не рахувати у таких великих кількостях. Втрати у сукупності в живій силі противника перевищують його спроможність мобілізувати людей. Посприяли цьому СОУ, всі намагаються діяти як єдиний організм,

– запевнив Борисенко.

Він додав, що українські підрозділи у взаємодії продовжують тримати оборону, а в певних місцях навіть вдаються до проведення ударно-пошукових і контрнаступальних дій.

Зауважте! Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан висловив переконання, що до 9 травня російська армія буде активно діяти на 3 відтинках фронту: Покровському в бік Добропілля; Слов'янському (охоплює Часів Яр, Костянтинівку), а також Гуляйпільському. Він наголосив, що для того, аби не дати ворогу просунутися, СОУ важливо забезпечувати кілзону.

Яка ситуація в районі Покровська і Гришиного: дивіться на карті

Підготовка ворожих підрозділів різна, тактика – одна

На Покровському напрямку, як розповів начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж", є як добре підготовлені та екіпіровані підрозділи з боку російської армії типу морської піхоти, так і бійці з поганим спорядженням та недостатніми навичками на кшталт 1-ї окремої гвардійської мотострілецької Слов'янської бригади.

Данило Борисенко звернув увагу на те, що хоча війна технологічно розвивається дуже швидко, виникають різноманітні тактики ведення боїв, однак російська армія зберігає свою ключову рису, вона роками є незмінною.

Є завдання, визначені рубежі та цілі, які росіяни мають досягти до встановленої сакральної дати, в процесі цього вони не рахують свою живу силу. Ми продовжуємо день у день спостерігати одне й те саме, як малі піхотні групи противника намагаються просочуватися ближче до наших позицій, проходити повз них, пробувати закріпитися,

– озвучив Борисенко.

З його слів, такі ворожі групи розвідка виявляє та часто-густо СОУ знищують їх ще до підходу до української піхоти, аби убезпечити її від контактних боїв. Якщо все ж таки доводиться вступати в такий бій, застосовуються підрозділи вогневої підтримки та всі наявні засоби ураження.

Данило Борисенко підсумував, що наразі не бачить тенденцій, що російське командування почало аналізувати свої шалені втрати й вдаватися до певних дій, аби їх зменшити. Російські окупанти продовжують сунути день за днем.

До відома! Адмірал, вищий військовий чиновник НАТО Джузеппе Каво Драгоне констатував, що втрати живої сили Росії на війні проти України перевищили втрати СРСР під час війни в Афганістані. За її 10 років від Радянського Союзу полягло 20 тисяч військових, а нині з боку Росії щомісяця – майже 35 тисяч.

Бої на Покровському напрямку: останні новини з фронту