Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

За даними аналітиків, російська армія проводила штурми та обстрілювала Сумщину, але просунутись не змогла. Українській військові могли контратакувати у цьому регіоні.

Бої тривалий й на Харківщині. Україна продовжує контролювати лівий берег річки Вовча, тому росіяни продовжили наступ у цьому районі. Одна вони натрапляють на труднощі під час форсування річок, зокрема Сіверського Донця, стверджують аналітики.

У напрямку Великого Бурлука жодна зі сторін не повідомляла про активність. А у напрямку Борової росіяни не змогли просунутись попри атаки.

Геолокаційні дані свідчать, що на Куп'янському напрямку окупанти здійснили місію інфільтрації. Однак оборонці ЗСУ атакували їх в Ківшарівці.

На Донеччині, а саме на Слов'янському напрямку, росіяни продовжують штурми та авіаудари по українських позиціях, але мають проблеми з нестачею військових. Водночас Сили оборони успішно контратакували та просунулись у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

Зміни на лінії бойового зіткнення / Карти ISW

На Покровському, Новопавлівському та Олександрійському напрямках ЗСУ також мали успіхи. ISW проаналізував геолокаційні дані, на яких видно просування бійців на північ від Покровська та на північний схід від Олександрівки.

Крім того, на Запоріжжі українські Сили оборони просунулись вздовж автомагістралі Т-04-01 Покровське – Гуляйполе та у західній частині області.

На Херсонському напрямку російські окупанти безрезультатно атакували в районі островів у дельті Дніпра.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан припустив, що до 9 травня ворог може спробувати висунутися на правий берег Херсонщини. До того ж, вважає він, може погіршитись ситуація біля Костянтинівки.

Ситуація на фронті за 29 квітня / Карти ISW

Останні новини з фронту

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що Росія планує затягувати війну. План бойових дій у неї розписаний щонайменше до осені 2026 року.

Водночас Україна будує багаторівневу оборону від Сум до Київського водосховища. Будівництво укріплень видно навіть з космосу. Таке посилення роблять, щоб не допустити раптових дій ворога з цього напрямку.