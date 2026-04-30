Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

По данным аналитиков, российская армия проводила штурмы и обстреливала Сумскую область, но продвинуться не смогла. Украинские военные могли контратаковать в этом регионе.

Бои длительный и на Харьковской области. Украина продолжает контролировать левый берег реки Волчья, поэтому россияне продолжили наступление в этом районе. Одна они наталкиваются на трудности при форсировании рек, в частности Северского Донца, утверждают аналитики.

В направлении Большого Бурлука ни одна из сторон не сообщала об активности. А в направлении Боровой россияне не смогли продвинуться несмотря на атаки.

Геолокационные данные свидетельствуют, что на Купянском направлении оккупанты осуществили миссию инфильтрации. Однако защитники ВСУ атаковали их в Кившаровке.

На Донецкой области, а именно на Славянском направлении, россияне продолжают штурмы и авиаудары по украинским позициям, но имеют проблемы с нехваткой военных. В то же время Силы обороны успешно контратаковали и продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

На Покровском, Новопавловском и Александрийском направлениях ВСУ также имели успехи. ISW проанализировал геолокационные данные, на которых видно продвижение бойцов на север от Покровска и на северо-восток от Александровки.

Кроме того, на Запорожье украинские Силы обороны продвинулись вдоль автомагистрали Т-04-01 Покровское – Гуляйполе и в западной части области.

На Херсонском направлении российские оккупанты безрезультатно атаковали в районе островов в дельте Днепра.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан предположил, что до 9 мая враг может попытаться выдвинуться на правый берег Херсонщины. К тому же, считает он, может ухудшиться ситуация возле Константиновки.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что Россия планирует затягивать войну. План боевых действий у нее расписан как минимум до осени 2026 года.

В то же время Украина строит многоуровневую оборону от Сум до Киевского водохранилища. Строительство укреплений видно даже из космоса. Такое усиление делают, чтобы не допустить внезапных действий врага с этого направления.