Окружение Владимира Путина заставило его поверить, что он может легко победить Украину. Подобную ложь российские олигархи и дальше говорят своему диктатору, убеждая, что еще немного нужно дожать. Однако Россия не способна на масштабные продвижения. Даже для захвата остатков Донецкой области ей понадобятся годы и миллионы оккупантов.

Русские ощущают на себе экономические последствия войны. И хотя о масштабном бунте речь не идет, в России все же есть люди, способные взять оружие в руки. Этого и боится путинский режим.

Заместитель командира Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь" в интервью 24 Каналу рассказал, что в России уже полгода есть готовый документ о том, как правильно свернуть "сво". Больше об окончании войны, к какому коварному шагу прибегла Россия, чтобы пополнить армию, и кто может начать восстание против Путина– читайте дальше в материале.

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Как война повлияла на Россию?

Как вы можете охарактеризовать этап войны, на котором мы сейчас находимся? Как можете оценить состояние страны-агрессора и то, как война повлияла на Россию?

Война однозначно отрицательно повлияла на Россию. Это мы прекрасно понимаем, причем она отрицательно повлияла на народы России, разные социальные слои, этнические группы. Почему я подчеркиваю это? Потому что обычно регионы и малые народы России несут непропорционально высокую тяжесть последствий этой войны. Они несут большие человеческие и финансовые потери, если сравнивать с мегаполисами.

Эта кровопролитная война очень тяжела как для народа Украины, так и для народов России, и она рано или поздно вызовет катарсис в русском обществе. Очень много представителей и в Украине, и на Западе почему-то считают, что войной в России будет смена элит, их бунт. На самом деле путинские элиты таковы, что на сегодняшний момент их все устраивает. Я считаю, что безумное продолжение этой войны будет вызывать запрос на кардинальные изменения не в элитах, а в обществе.

Мы с вами сейчас находимся в Киеве, в моем любимом парке имени Тараса Шевченко. Еще вчера я был в районе выполнения задач нашего подразделения. И вообще вижу, что у украинцев еще есть запас прочности. Разумеется, что украинское общество устает от войны. Бремя, которое сегодня лежит на плечах мужчин-защитников Украины, – является невероятно большим.

Поверьте, я общаюсь с представителями разных подразделений и понимаю, как всем тяжело. Но у нас есть еще резерв. А самое главное, если мы посмотрим на динамику, на то, что происходит месяц за месяцем, то увидим, что противник, несмотря на то, что прилагает все больше усилий, – все равно добивается каждый раз меньших результатов. Довольно скоро он подойдет к точке, когда любые попытки уже не будут приносить результаты.

Полное интервью заместителя командира Легиона "Свобода России": смотрите видео

Каждый обстрел больших городов, обстрел Киева – это сотни миллионов долларов, которые Россия просто выбросила на ветер. Количество штурмов, несмотря на то, что они увеличиваются, – не приводит к повышению темпов продвижения. Противник несет все большие потери.

В среднем, по статистике, противник в результате одного штурма сейчас захватывает 20 соток земли. Это размер моего дачного участка под Санкт-Петербургом. На этом "дачном участке" он "кладет" 6 человек убитыми, то есть целое отделение. Такими темпами у него пойдут годы и миллионы людей, чтобы захватить остатки Донецкой области. С этим Россия не справится.

К каким хитрым действиям прибегла Россия, чтобы пополнить войско?

А как вы думаете, потери влияют на решение российского военного руководства? Ибо в начале полномасштабной войны в Украине был тезис, что когда дойдет до 100 тысяч потерь, то что-то изменится.

Я отлично помню эти ошибки. Как раз одна из ошибок руководства была связана с тем, что нельзя смотреть на противника воочию. Украина – это цивилизованная страна, здесь человеческая жизнь имеет большую ценность, в отличие от нашего противника. Поэтому думать, что противник, потеряв в бою 100 тысяч, 200 тысяч или даже миллион, – остановится – совсем неправильно. Он не думает о таких категориях.

Для него человеческая жизнь не имеет никакой ценности. Она имеет ценность только в экономическом плане. Условный Путин, Белоусов или Герасимов оценивают свои потери только с точки зрения того, что России, например, чтобы поставить в строй еще 100 тысяч солдат, нужно потратить столько-то миллиардов рублей. Только с этой точки зрения.

Однако становится понятно, что последствия войны проникли вглубь российского общества. Вы видите, что в последние месяцы противник прилагает очень серьезные усилия для пополнения резервов, ведь статистика для него печальна. Последние месяцы потери превышают уровень пополнения, который Россия может себе позволить. Поэтому в ход идут разные трюки, которые мы уже видим.

Например, взялись за студентов, а это очень печальная и ошибочная практика, потому что студенты – это будущее нации, это будущая интеллектуальная элита. В России привлекают к войне студента, который проучился только 1 – 3 года. Его бросают в окоп, хотя обещают должность оператора БПЛА, но на самом деле через несколько недель он попадет на штурм, где и погибнет. Это все.

То есть сейчас под видом вербовки сотрудников IТ-компаний, под видом вербовки мужчин за границу, куда-то в Беларусь, Корею или Китай, – они стараются любым способом пополнить свои ряды "пушечным мясом".

Но России это ничего не принесет. Я объясню, почему так. Осенью 2022 года Путин пошел на столь непопулярный шаг, как частичная мобилизация. Он мобилизовал 300 тысяч человек, но на самом деле цифра может достигать почти полумиллиона или 600 тысяч человек. Так Путин смог быстро нарастить свои ударные возможности, повысить плотность войск на фронте и начать потихоньку продвигаться.

Теперь такая "процедура" ему ничего не принесет, ибо фактор времени, который является самым важным на войне, – уже потерян. Даже если он поставит сейчас еще 200 тысяч или даже 500 тысяч человек. Это создаст нам определенные проблемы, но у Путина этих проблем будет еще больше. Ведь, чем больше солдат находится на одном участке фронта, тем легче их поразить.

Логично, что снаряд, который попадает в блиндаж, теперь будет уничтожать не два-три человека, а пять-шесть солдат противника. Также им нужно будет вдвое больше еды, воды, боеприпасов для того, чтобы поддерживать такую же интенсивность боевых действий.

Смотрите, как прекрасно сейчас развивается ситуация с дипстрайками по НПЗ, по инфраструктуре, которая отвечает за транспортировку, продажу нефти. Далее следуют дипстрайки по объектам военно-промышленного комплекса. К этому, в частности, привлечены бойцы сопротивления нашего подразделения, находящиеся внутри России.

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То есть наше подразделение – это не только военное соединение, защищающее Украину на фронте. У нас также есть гражданское движение, так называемое движение "Свобода России", который присутствует в Европе, США и других странах мира. У нас есть сопротивление, работающее внутри России, и оно потихоньку растет. Оно занимается агитацией, пропагандой, помогает нам финансово, осуществляет акции саботажа на предприятиях ВПК, на логистических артериях.

И есть еще один элемент – мы начинаем уничтожать прифронтовую логистику. То есть, противнику все сложнее подвозить топливо, боеприпасы, производить ротации. Недавно озвучивали цифры, согласно которым число погибших в русской армии превысило число раненых. Как человек, который немного знает военную историю, я могу сказать, что такого не было даже во времена яростных "мясорубок" во Второй мировой войне. Даже сталинские генералы не дошли до таких цифр.

Если мы возьмем статистику деятельности Красной армии, то там в общей сложности на одного погибшего было трое раненых, иногда двое, когда ситуация была хуже. А сейчас выходит, что у противника на двух убитых – один раненый. То есть Путин обыграл даже людоедов-мясников минувшей войны. Вот и все.

В TikTok была популярная песня, когда маленький мальчик пел, что "Владимир Путин – молодец". Но видите, так получается…

Да, я знаю, как кончается, эта песня. Да, Владимир Путин в этом плане "молодец". Богатейшую страну мира, которая занимает седьмую часть суши, сделать вассалом Китая, уничтожить более миллиона своих мужчин, принести соседям столько горя и несчастья, – такое "достижение" не смог бы сделать никто другой, кроме него.

Кто в России может начать восстание против Путина?

Вы упоминали о русских элитах. Недавно международная пресса со ссылкой на европейскую разведку сообщала, что в Кремле назревает бунт, а возглавить его якобы может Сергей Шойгу.

Относительно Шойгу я вам скажу, что он настолько беспозвоночный персонаж, и именно поэтому занимал должность министра обороны. В русской армии его презирают, причем на всех уровнях: начиная от рядового и младшего офицерского состава и заканчивая генералами.

Объясняю почему. Шойгу ни дня не служил в армии, это типичный представитель МЧС (Министерство чрезвычайных ситуаций в России, – 24 Канал). Он – пожарный, который к армии не имел никакого отношения. Его реальный карьерный взлет начался после того, как в 1993 году Шойгу активно поддерживал погашение восстания в Москве – так называемого антиельцинского бунта. Это восстание подавили расстрелами, в том числе расстрелом парламента с танков.

Уже тогда было понятно, что демократии в России не будет, потому что демократия так не делается. Дальше были Первая чеченская война, Вторая чеченская война, теракты, на которых Путин пришел к власти. Дальше Ельцин передал власть своему ставленнику. Мы видим, к чему все это привело.

Шойгу – это человек, которого все презирают за то, что он отдает совершенно неадекватные приказы, не соответствующие текущей ситуации. Его презирают за ложь, тотальную коррупцию, кумовство, ведь без связи с его кланом никто не может построить карьеру.

Также презирают за то, что он подавляет реальных боевых генералов, таких как Иван Попов, Михаил Теплинский. Это генералы, которые тоже воровали, но гораздо меньше, показывали результат на поле боя и беспокоились о жизни своих подчиненных. Они честно докладывали о том, что есть проблемы с пополнением личного состава, с ротациями, говорили, что не хватает боеприпасов. Всех этих генералов Шойгу репрессировал.

К Белоусову в русской армии более лояльное отношение, но все равно его считают чужим человеком, человеком вне системы. А поставить на эти места умного боевого генерала– такого в русской армии быть не может. Ведь все, кто имеют звание выше, чем майор, вообще думать не должны. Они должны уметь только успешно воровать. Даже такого уровня генералы, как Александр Лебедь и Лев Рохлин, были смертельно опасны для режима и их убили.

Поэтому Шойгу точно не может возглавить бунт. Этого также не может сделать кто-нибудь из генералов, потому что для них это смертельно опасно. Но я верю в то, что бунт рано или поздно наступит. Его начнут старшие лейтенанты, майоры, подполковники, то есть люди, которые столь сильно не встроены в путинскую систему, люди, у которых в первоначальном состоянии еще остались понятия чести, долга, христианской совести, служения своему народу, а не диктатуре. Вот эти люди рано или поздно "выстрелят", я в это верю.

Мы с вами говорим в июне. Это месяц, когда мы отмечаем годовщину бунта Евгения Пригожина, состоявшегося 3 года назад.

Я помню, потому что "сидел с попкорном" и за этим наблюдал. Тогда мы только вышли из операции, думали, что сейчас передохнем, а здесь – такой сюрприз. Мы, конечно, болели за обе команды. Хотелось, чтобы у него хватило духу дойти до Москвы, завязать там бои, но духа не хватило.

А каким должен быть бунт или смена власти, чтобы он удался и не представлял угрозы другим странам?

Если бы победил Пригожин, то неизвестно, что могло быть. С одной стороны, он критиковал Шойгу, Минобороны, Герасимова. Но с другой стороны – никто не гарантирует, что, придя к власти, он не продолжал бы эту самую войну, но более эффективно и опасно для нас. Никто не может этого гарантировать. Если бы Пригожин остановил войну, возможно, угроза была бы отложена во времени. Но она была бы посерьезнее, он ведь мог начать бороться с коррупцией.

Например, все гипотетически обсуждают: если бы Алексей Навальный пришел к власти, то Россия напала бы на Украину? Разумеется, что это было бы еще хуже. Почему? Некоррумпированная армия, не под руководством Шойгу представляла бы для Украины гораздо большую опасность. Но это тоже гипотетический сценарий, потому что история не имеет сослагательного наклонения.

В бунте Пригожина был очень важный урок для нас с вами. Этот урок показал, что путинская система очень сильно "надувается", издает громкие грозные звуки, лязгает "Орешниками", но на самом деле она ничего не может поделать. С таким большим преимуществом в ресурсах Россия уже 13-й год войны не может добиться успеха.

Если раньше говорилось о том, что "Киев будет через три дня", то сейчас россияне буквально докладывают, что на границе такой-то деревни с боем взяли свинарник. Даже не деревню! Они 5 дней штурмовали и взяли свинарник, коровник или еще какой-нибудь "стратегический" объект. Это смешно. Это показывает, что они идут в никуда.

Россия продолжает идти к краху, потому что Путин выстроил такую систему. И его друзья помогли ему создать систему, где у него нет связи с реальностью. Он совершенно от нее оторван. До сих пор ему докладывают, что вроде бы все хорошо, все прекрасно и скоро Украина посыплется. Надо только больше насыпать ракетами или еще провести мобилизацию. Это опасный обман.

Нам будет тяжело, но мы выдержим. А его система, я в этом уверен, рано или поздно рухнет и начнет сыпаться, так же быстро, как она начала сыпаться всего-навсего за сутки неудачного пригожинского восстания.

Что "Цезарь" думает о российской оппозиции?

Сейчас последователи Навального и другие российские оппозиционеры находятся в Европе и США. У них довольно неоднозначная позиция и в отношении Украины, и в отношении россиян, воюющих на нашей стороне. Каково ваше отношение к этой оппозиции?

Возможно, это прозвучит несколько гордо, но я хорошо понимаю реальность не только в материальном плане, но и в нравственном. Я нахожусь с вами и защищаю украинский народ от своего озверевшего народа. Это моя ответственность как гражданина России. Я не сижу в Европе, не пью тыквенный латте ведрами и не пускаю крокодиловые слезы. Я с 2022 года воюю и пытаюсь победить этот проклятый режим.

Есть разные представители российской оппозиции. Кто-то уехал из России в начале полномасштабного вторжения. Кто-то там уже сидит 20 лет. И есть мы – граждане России, которые были в Украине, приехали из Европы или уехали из России и взяли в руки оружие, чтобы наконец положить конец этим преступлениям. Вот это наша ответственность. Это наше видение реальности. Оно у нас нелегкое, но правильное и честное.

А есть представители, которые на пятый год полномасштабки нас не замечают. Есть те, кто поливает нас помоями. Такие как Волков, Кац или Наки с Левиевым, которые говорят, что мы вообще медиапроект: что мы не так или не там воюем, что на мне очень чистая форма.

Большие "стратеги" и обозреватели, у меня несколько комплектов формы. В бою я в одной, а на интервью – в другой. У нас есть стиральные машины и даже унитазы. Нам не нужно их воровать, как это делают русские военные.

Но их это не устраивает. Они знают, что народы России нас реально любят и поддерживают, как и народ Украины. Эти обозреватели не ведут свою деятельность в интересах народов России. Смотрите, как они осваивают гранты. 90% собранных средств кладут себе в карман. Нам никто не помогает. Никто ничего хорошего не говорит.

Соответственно, нужны ли такие люди народам России, которые будут освобождены от путинизма с нашей помощью? Скажу больше. Если погрузимся в архивы ФСБ, то окажется, что 80 – 90% этой "оппозиции" – агентура ФСБ, СВР, ГРУ и так далее.

Как Путин пришел к власти?

Если Путин умрет, то будет вот эта "прекрасная Россия будущего"? Но чем дольше мы в войне, тем меньше таких мыслей раздается.

Это очень опасная иллюзия. Этот режим действительно персонифицирован. Но он в условиях самообеспечения достаточно долго может работать. Для этого им достаточно договориться друг с другом, если Путина не будет.

Это породило много конспирологических теорий, что тело Путина сейчас лежит где-то в холодильнике и ждет своего часа. Это смешно. На самом деле, Путин реально выполняет функцию арбитра. Он шел к этой функции годами. Почему он вообще попал в Кремль? Это другой вопрос.

Путин – это плоть от плоти продолжение ельцинской системы. К слову, вся нелепость российской оппозиции состоит в том, что для них Ельцин – священная икона демократии. Не понимаю, почему так. Ведь Ельцин – подлец, который не мог, не хотел и не строил демократию в России. Для личной безопасности и безопасности своей семьи он за ручку привел Путина к власти. Так ему посоветовали олигархи.

Почему Путина? Потому что он был совершенно никудышным и посредственным. Тогда олигархи считали, что он не будет представлять для них никакой опасности. Потому ему разрешили зайти в Кремль. Однако Путин год за годом укреплял свои позиции и в конце концов отстранил от власти и финансовых ресурсов тех, с кем не соглашался. Он стал замыкать все процессы на себе.

Как Путин выстраивал свое окружение эти 25 лет, так и окружение выстраивало Путина. Он начинал как вор – вместе со своим учителем по воровству Собчаком участвовал в распродаже ресурсов СССР за бесценок. Когда Путин пришел к власти, то ликвидировал Собчака как свидетеля его преступлений. Но ему должно было быть только вором.

Путин – совершенно ничтожный человек с комплексами. Он наворовал, обеспечил себя, но хотел еще больше. Окружение год за годом накачивало его тщеславие. Эти все Ротенберги, Ковальчуки и другие ежедневно рассказывали Путину, какой он большой и мощный, быстро разобравшийся с Грузией, Сирией, с Крымом и Донбассом, а если бы тогда не спасал, то захватил бы и Киев за 3 дня.

Путин наслушался и решил войти в историю, поэтому начал полномасштабную войну против Украины. Она его и кончит. Путин запустил такие процессы, что его режим упадет под тяжестью этих проблем, которые он запустил.

У России есть документ об окончании войны?

Как санкции против России влияют на обычных россиян? Ощущают ли они эффекты от ограничений, которые накладывают другие страны?

Конечно, они все прекрасно ощущают. Надо понять одну вещь. Так называемый обычный россиянин никак не будет участвовать в смене власти в России. 100 лет назад в России прошла кровавая гражданская война. Из 200-миллионного населения, грубо говоря, участвовали буквально 2 – 3 миллиона. То есть 1% населения. А остальные 99% сидели и наблюдали.

Обыватель устроен так, что никуда не уйдет. Но он очень важен. Если, условно, 80% обывателей перестают быть довольны войной, то по крайней мере из них кто-нибудь возьмется за оружие. В каждом обществе есть пассионарии среди обывателей. Это может быть некая доля 1%. Но в пределах России речь идет о сотнях тысяч людей, которые возьмутся за оружие.

Именно этого режим боится. Когда они выходят с фонариками и читают стихи, никого это не пугает. А когда 5 тысяч человек с оружием, что довольно немного, пошли на Ростов, а затем на Москву, то что мы увидели? Все скрылись, как мыши. Тикток-Ахмат "застрял в пробке". Авиацию немного сбили. Никто не вышел против. Это очень показательно.

Население России ежедневно испытывает тяжесть этой войны все сильнее. Дефицит бюджета превышает какие-либо запланированные показатели. Если в прошлом году было 5 триллионов рублей, то уже сейчас 6 триллионов. Это больше плана на весь 2026 год. А кончился только май. Что нужно делать? Включать печатный станок. Это влечет за собой инфляцию, поэтому нужно резать социальные издержки.

Достойно внимания Российская экономика истощена: как изменилось положение Кремля после нескольких лет войны

Кто главный электорат Путина? Бабушки и дедушки. Россия стареет и вымирает. С каждым днем доля старшего населения растет. У этих бабушек реальная покупательная способность пенсии уменьшилась на 30 – 40%. Это благодаря Путину и его "сво".

В экономике есть такой термин "возмещение пенсий". Это процентное соотношение размера пенсии к средней зарплате. Если в начале полномасштабки этот показатель был 35%, то сейчас он – 25%. То есть, пенсии уменьшились на треть.

Разумеется, что часть этих бабушек и дедушек не самого высокого интеллектуального уровня. Кто-то страдает от болезней. Но там очень умные люди. У меня есть обратная связь с российским обществом. Я получаю ответы от 80 – 95-летних пенсионеров, которые говорят, что мы все правильно делаем, и они нас ждут. Но даже те, кто раньше голосовал за Путина, уже видят, что еды становится меньше и ее качество хуже; лекарства все труднее покупать; коммуналку труднее оплачивать. И это мы берем только у пенсионеров.

Есть новая информация. 60% российских врачей жалуются на невозможность работы в условиях постоянных блокировок мессенджеров и других ресурсов. У меня женщина – врач, кандидат медицинских наук. Она годами взаимодействовала через мессенджеры. Шел определенный объем служебной информации, пересылка документов. А теперь добро пожаловать в MAX (русский мессенджер, – 24 Канал).

Все сферы русской жизни страдают. Все больше людей, даже диванные патриоты, кричат, что пора сворачивать войну. Уже полгода существует подготовленный администрацией Путина документ, как правильно свернуть "сво".

Они готовы, но сейчас попытаются продавить как можно больше. Попробуют шантажом, обманом и манипуляциями захватить Донбасс, чтобы закрыть этот гештальт. Потом будут рассказывать, что освободили "русский мир", а "бендеровцы" им уже не угрожают, поэтому можно подписывать мир.

Какую важную вещь Зеленский сказал Путину?

Владимир Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину. Там четко сказано, что следует сесть вдвоем и завершить войну. Как вы оцениваете такое письмо?

Совершенно правильное письмо. Владимир Александрович уже не раз показывал, что он поддерживает мир. При всей несправедливости этой ужасной войны, он поддерживает мир. Ведь мир – это прежде всего о жизни лучших сыновей и дочерей Украины, которые сдерживают эту орду. Потерянные жизни – единственное оправдание тому, почему Зеленский желает остановить войну. Ни одна земля, завод или что-то материальное не сравнимо с важностью человеческой жизни. Президент Украины защищает эту ценность.

Он каждый раз говорит Путину, что нужно остановиться. Но это та же ошибка, которую делают и украинцы, и европейцы, когда смотрят на нынешнюю РФ. Трудно ее даже Россией назвать. Мы будем создавать эту Россию. Вот эта путинская РФ – не о ценности человеческой жизни или счастье людей. Это о больной голове одного маньяка с кучей комплексов и о финансовых амбициях его окружения. И это закончится для них трагически.

Владимир Зеленский очень правильно написал, что у этого маньяка нет никакой эмпатии. Еще раз скажу. Ни 1, ни 2, ни 5 миллионов жизней, ни финансовые потери народов России или народа Украины его не интересуют. Зеленский правильно сказал, что Путину стоит задуматься хотя бы о собственной безопасности. Путин ведь – идиот. Его олигархи – идиоты. Когда мы вернемся домой с оружием в руках, то будет поздно. Никакого мира с нечестивым уже не будет.

Те олигархи и вся путинская стая навсегда уедут в Магадан. Я обязательно сделаю шоу "Дом-3", в котором украинцы смогут насладиться зрелищем, как Медведев, Рогозин, Захаров приползает в барак с тяжелых каторжных работ. Это будет прекрасное шоу, которое будет иметь высокую популярность. Важно, чтобы будущие поколения помнили, как не должны вести себя люди, пришедшие к власти.

Какова будет Россия будущего?

Есть вопрос как у украинки. Вы много говорите о России будущего – вы верите в эту идею?

Я абсолютно уверен в правоте нашего дела. Это закономерный исторический процесс.

Удастся ли ее сделать неагрессивной? Россия в течение века представляет опасность для географических соседей.

Сейчас я веду цикл лекций. Зачем? Некоторые люди этого не понимают, но я объясню, почему это нужно. Дело в том, что российская оппозиция за последние 20 лет, будучи оторванной от людей, не дала народам России простой и понятной картины будущего. Она говорит на эзоповом языке, рассказывает об эфемерных ценностях, которых люди не понимают.

Не знаю, шокирую вас этим, но скажу, что 80% населения России не ценят и не осознают свободу. А справедливость они понимают. У более чем 90% граждан России есть запрос на справедливость. Я считаю, что им нужно дать все. И хлеб на столе. И справедливость. И конечно, свободу. Сначала надо снять этот путинский мрак, а из детей воспитать новое подрастающее поколение свободных и инициативных людей. Воспитать у них чувство хозяина на своей земле, которое есть у украинцев, в отличие от россиян.

Украинцы всегда могут взять картонки, выйти и сказать: "Володя, не переходи границы". Зеленский это понимает. А в России это не работает. Людей нужно этому научить. Я сейчас выступаю с циклом лекций. Я простыми словами на уровне "землю крестьянам", "заводы рабочим" рассказываю народам России, какой, на мой взгляд, должна быть Россия.

Многие отзываются на эти идеи. Когда люди увидят, что Россия будущего будет прекрасной, мирной, свободной. Русскому мужчине не нужно будет лезть в донбасские черноземы и гибнуть ради каких-либо выплат. Он мирно, не торгуя своей совестью, сможет себе заработать, заниматься своей страной, путешествовать по миру. Он будет знать, что у его детей будет нормальная медицина и образование.

И рано или поздно это будет. Люди, которые видят светлое и ясное будущее, которое лучше нынешней реальности, поддержат такого лидера.

Давайте порекомендуем нашим читателям одну лекцию на ваш выбор. К теме нашего разговора.

Четвертая или пятая лекция, где я говорю об экономике будущей России. Я рассказываю, что причиной и источником этой войны стал путинский олигархат, а не персонально Путин. Путинский олигархат – это система, которая не только построила неправильный экономический порядок в России.

Эта система лишила людей благосостояния и сделала их практически рабами. Это породило значительное количество отверженных людей с ресентиментом (чувство бессильной зависти, обиды, враждебности, – 24 Канал). Этим бедным и злым слугам бросили плюшки и отправили сюда умирать и убивать украинцев. Вот это главная причина войны. Говорим о Путине – имеем в виду олигархат. Говорим про олигархат – имеем в виду Путина.

В будущей России будет полностью переформатирована вся экономическая система. Проведем пересмотр результатов приватизации. Это самая большая афера ХХ века. Но, любимые российские олигархи, у вас есть шанс запрыгнуть в последний вагон.

Выходите со мной на связь и тогда останетесь на свободе. Вы сохраните значительную часть капитала за то, что помогли нам свергнуть путинский режим. Если вы этого не сделаете, у вас ничего не останется – ни будущего, ни капиталов, ни свободы. Выбор за вами.

Продолжение интервью заместителя командира Легиона "Свобода России"– смотрите на ютубе 24 Канала!