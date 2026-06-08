Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью SkyNews.

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Зеленский анонсировал новые дипстрайки по России

Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины не прекратят дальнобойные санкции по России, например как те, что были на прошлой неделе в Санкт-Петербурге и других городах за тысячи километров от Украины.

По его словам, украинские специалисты уже изучили и производят различные ракеты и беспилотники для ударов по врагу.

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Мы будем просто умирать молча. Мы ответим. Мы будем сильнее и сильнее с каждым днем,

– сказал украинский лидер.

Президент Украины добавил, что российской диктатор Владимир Путин слушает Киев и его союзников только под "тотальным давлением". Именно поэтому, по словам Зеленского, украинские БпЛА бьют по объектам вражеского ВПК вблизи крупных городов, а не только отдаленных сел.

Поэтому мы пытались показать им, что мы будем все ближе и ближе, и мы вернем их войну на территорию, откуда эта война пришла к нам,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее он говорил, что Украина будет атаковать Россию пока агрессор не остановит войну, а диспстрайки будут становиться сильнее ежедневно. Хотя пока Киев не имеет своей баллистики, по словам Зеленского, "мы очень близко к этому".