Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Зачем лидеры Запада встретятся с Зеленским?
Такая встреча может состояться уже в выходные, а именно вечером в воскресенье, 7 мая.
Лидеры Великобритании, Франции и Германии планируют встретиться в выходные с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить пути привлечения России к переговорам с целью прекращения войны,
– говорится в статье.
Впрочем, журналисты добавили: планы Зеленского еще могут измениться, и встреча может быть перенесена.
Также СМИ цитирует слова Эммануэля Макрона 5 июня о том, что лидеры трех западных стран встретятся с Зеленским в ближайшие дни.
Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и Кремлем. Именно европейцы могут помочь,
– заявил Макрон.
Bloomberg связало эти мирные усилия с тем, что Украина достигает все большего успеха в дроновых атаках в тылы России. Поэтому Великобритания, Франция и Германия видят возможность привести Путина за стол переговоров.
Интересно, что эти действия поддержал и консервативный премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Собственно, заявление Макрона прозвучало в Черногории на саммите Западных Балкан. И Бабиш согласен с ним.
"В ЕС кто-то должен взять на себя инициативу, у господина Трампа на это нет времени. Он слишком занят Ормузом, и Европа должна взять на себя роль в прекращении войны", – сказал он.
Представители правительств Великобритании и Украины отказались комментировать журналистам эти планы.
Источники в Елисейском дворце рассказали Суспільному, что Макрон 7 июня отправится в Лондон на встречу с Киром Стармером и Фридрихом Мерцем.
После этого трое лидеров встретятся с президентом Зеленским, который также будет находиться в Лондоне. Лидеры обсудят дальнейшую поддержку Украины, усиление давления на РФ, а также работу в рамках Коалиции желающих,
– информирует СМИ.
Politico 5 июня писало, что Макрон может организовать частный ужин в Версале для Трампа. 15 – 17 июня во Франции состоится саммит G7, поэтому есть надежда поддерживать интерес президента США.