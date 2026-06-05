Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, которые ознакомлены с ситуацией.

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На что должно было повлиять письмо Зеленского?

Соответствующее письмо президента появилось в момент обсуждений возможности проведения переговоров с участием Украины и России между странами с наиболее развитыми в Европе экономиками – Германии, Франции и Великобритании.

Издание пишет, что подобные усилия союзников активизировались на фоне того, что переговоры при посредничестве американской стороны зашли в тупик. В то же время Украина усиливает давление на Россию ударами вглубь ее территории.

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Более того, согласно обнародованной информации, некоторые признаки сопротивления намерениям российского диктатора Владимира Путина продолжать войну уже фиксируют "на самом высоком уровне в Москве", то есть, так сказать, среди местных элит.

Кроме вышеупомянутого, украинскую инициативу о мирных переговорах, изложенную в письме Владимира Зеленского, приветствовал американский президент Дональд Трамп, по мнению которого, Киеву и Москве "следует уладить разногласия".

Аналитик Алекс Кокчаров считает, что письмо Владимира Зеленского к Владимиру Путину действительно увеличивает вероятность возобновления переговоров, но, по его мнению, заключения соглашения в ближайшие 6 месяцев маловероятно.

Зеленский использует улучшенное боевое положение Украины, чтобы продвигать переговоры, однако Путин, похоже, все еще рассматривает дипломатию как способ обеспечить территориальные достижения России и выиграть время,

– предположил он.

Что этому предшествовало?

Напомним, накануне стало известно, что президент написал открытое письмо к диктатору. Зеленский призвал к прямому диалогу с Путиным и предложил завершить войну путем личной встречи и переговоров.

Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о письме и реакцию международного сообщества на это обращение. Впрочем, любых содержательных реакций на письмо пресс-секретарь отказался давать.

Кстати, политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала сказал, что письмо Владимира Зеленского к Путину стало гениальным ходом, поскольку на самом деле в нем обращался и к российским элитам и миллионам граждан.