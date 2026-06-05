Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, які ознайомлені із ситуацією.

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На що мав вплинути лист Зеленського?

Відповідний лист президента з'явився у момент обговорень можливості проведення переговорів за участю України та Росії між країнами з найбільш розвиненими у Європі економіками – Німеччини, Франції та Великої Британії.

Видання пише, що подібні зусилля союзників активізувалися на тлі того, що переговори за посередництва американської сторони зайшли у глухий кут. Водночас Україна посилює тиск на Росію ударами вглиб її території.

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Ба більше, згідно з оприлюдненою інформацією, деякі ознаки опору намірам російського диктатора Володимира Путіна продовжувати війну вже фіксують "на найвищому рівні в Москві", тобто, так би мовити, серед місцевих еліт.

Крім вищезгаданого, українську ініціативу про мирні переговори, викладену у листі Володимира Зеленського, привітав американський президент Дональд Трамп, на думку якого, Києву та Москві "слід владнати розбіжності".

Аналітик Алекс Кокчаров вважає, що лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна дійсно збільшує ймовірність відновлення переговорів, але, на його думку, укладення угоди у найближчі 6 місяців є малоймовірним.

Зеленський використовує покращене бойове становище України, щоб просувати переговори, проте Путін, схоже, все ще розглядає дипломатію як спосіб забезпечити територіальні здобутки Росії та виграти час,

– припустив він.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент написав відкритого листа до диктатора. Зеленський закликав до прямого діалогу з Путіним і запропонував завершити війну шляхом особистої зустрічі та переговорів.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Володимиру Путіну доповіли про лист та реакцію міжнародної спільноти на це звернення. Утім, будь-яких змістовних реакцій на лист прессекретар відмовився давати.

До речі, політтехнолог Михайло Шейтельман в етері 24 Каналу сказав, що лист Володимира Зеленського до Путіна став геніальним ходом, оскільки насправді у ньому звертався й до російських еліт і мільйонів громадян.