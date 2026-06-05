Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу пояснив, чому цей лист був написаний дуже точно. За його словами, після демонстрації українських можливостей Росія отримала просте питання, від якого їй буде важко відвернутися.

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Росіянам показали простий вихід

Після удару по Санкт-Петербургу російська пропаганда намагалася пояснити мешканцям, що обстріли нібито триватимуть через "СВО". Але це перевернута логіка, бо саме присутність російських військ в Україні є причиною, чому війна повертається на територію Росії.

Нагадаємо! 4 червня 2026 року Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до Володимира Путіна, у якому закликав його перейти до прямого діалогу і запропонував завершити війну через особисту зустріч та переговори. Президент наголосив, що Україна готова до повного припинення вогню на час перемовин, обміну полоненими за принципом "всіх на всіх" і до розмови за участі гарантів безпеки.

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У росіян є інтернет, освіта й доступ до інформації, однак їм досі не проговорюють базову річ: достатньо вивести війська, і удари припиняться.

Щоб це все закінчилося, щоб не бомбили Петербург, достатньо, щоб росіяни вивели війська з України. Там, у Петербурзі, цього не знають. Вони думають: нас бомблять, отже, треба вести війну далі,

– пояснив Шейтельман.

Саме цей меседж Зеленський виніс у листі до Путіна. Він звертався не лише до Кремля, а й до російських еліт і мільйонів громадян, які вже відчули наслідки війни.

Зеленський у листі фактично сказав: війну закінчити просто. Вам не подобається, що вас бомблять у Туапсе, Петербурзі, Москві, Пермі, Курській області, Краснодарському краї чи Ростові? Дивіться, все просто. Я прямо зараз готовий,

– зазначив політтехнолог.

Цей лист змушує російську аудиторію побачити прямий зв'язок між діями Путіна і власними проблемами. Якщо їм не подобаються зірвані польоти, пожежі й удари по інфраструктурі, відповідь лежить не в нових погрозах Україні, а в рішенні Москви припинити війну.

Політтехнолог пояснив, навіщо Зеленський написав лист Путіну після удару по Петербургу: дивіться відео

Лист для російських еліт

Лист Зеленського мав спрацювати вже після ударів по Петербургу, коли російська еліта зібралася на форумі й чекала виступу Путіна. Тепер ці люди мали не просто слухати чергові заяви Кремля, а тримати в голові просте питання: що він відповість на пропозицію завершити війну.

Еліта обов'язково все це прочитає, тому що лист написано дуже вдало і сформульовано дуже точно. Від нього не можна відвернутися,

– наголосив Шейтельман.

Для частини гостей форуму цей лист стає незручним фоном. Вони вже бачать, що війна повертається до російських міст і поруч із цим є проста відповідь Зеленського: Росія може все це зупинити, якщо виведе війська з України.

Хоча б третина присутніх на цьому форумі реально триматиме в голові лист Зеленського, слухаючи Путіна. Де його відповідь? Ну давай, що далі?,

– зазначив політтехнолог.

У цьому і є сила ходу. Після удару по Петербургу Зеленський додав політичний тиск і звернувся не лише до Путіна, а й до тих, хто сидить поруч із ним і бачить наслідки його рішень.

Що відомо про відкритий лист Зеленського до Путіна?

У листі Зеленський окремо порушив найболючіші для Кремля теми: великі втрати російської армії, виснаження ресурсів, внутрішню напругу в Росії та ризик нової ескалації через Білорусь і Придністров'я. Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що таким зверненням Україна перехопила ініціативу напередодні виступу Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

5 червня 2026 року у Кремлі підтвердили, що Путіну вже доповіли про лист Зеленського. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський президент знає про зміст звернення, але змістовно коментувати його відмовився.

Водночас Пєсков сказав, що тема листа так чи інакше звучатиме під час пленарного засідання ПМЕФ. Окремо він заявив, що офіційних каналів спілкування між Росією та Україною зараз немає, хоча сам факт появи листа в Кремлі вже публічно визнали.