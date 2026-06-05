Однак жодних змістовних реакцій на лист Пєсков відмовився давати. Про це пишуть росЗМІ.

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Якою була реакція Кремля на лист Зеленського?

Пєсков заявив, що Володимиру Путіну доповіли про відкритий лист президента України Володимира Зеленського, оприлюднений 4 червня. За словами представника Кремля, російський лідер уже знає про зміст звернення українського президента.

Водночас Пєсков відмовився розкривати деталі реакції Путіна на цю ініціативу.

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Не буду забігати наперед,

– відповів Пєсков на запитання журналістів щодо того, як у Кремлі оцінюють відкритий лист Зеленського.

Крім того, речник Путіна заявив, що тема звернення українського президента так чи інакше фігуруватиме під час пленарного засідання Петербурзького міжнародного економічного форуму, який триває з 3 по 6 червня.