Однак жодних змістовних реакцій на лист Пєсков відмовився давати. Про це пишуть росЗМІ.
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Якою була реакція Кремля на лист Зеленського?
Пєсков заявив, що Володимиру Путіну доповіли про відкритий лист президента України Володимира Зеленського, оприлюднений 4 червня. За словами представника Кремля, російський лідер уже знає про зміст звернення українського президента.
Водночас Пєсков відмовився розкривати деталі реакції Путіна на цю ініціативу.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Не буду забігати наперед,
– відповів Пєсков на запитання журналістів щодо того, як у Кремлі оцінюють відкритий лист Зеленського.
Крім того, речник Путіна заявив, що тема звернення українського президента так чи інакше фігуруватиме під час пленарного засідання Петербурзького міжнародного економічного форуму, який триває з 3 по 6 червня.