Зеленський сказав Путіну, кого варто долучити до перемовин України та Росії. Про це йдеться у тексті листа, опублікованому на сайті президента.

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Що сказав Зеленський про переговори?

Президент Зеленський зазначив, що до розпочатого двостороннього треку мирних переговорів можуть приєднатися й інші визначені учасники.

Зокрема, важливою є участь Європи, адже війна триває на її території.

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І нам в Україні потрібні гарантії безпеки, і ви для себе хочете гарантій безпеки, логічною видається участь тих, хто справді може виступити гарантами. Ми вважаємо, що участь Європи потрібна – тих, хто дійсно має спроможність впливати на ситуацію,

– написав Зеленський.

Він додав, що США теж мають бути залучені у переговорний процес.

"І це те, що може визначити конфігурацію нової архітектури безпеки в нашій частині світу", – зауважив український глава.

Він також наголосив, що Україна уже мала досвід багатьох договорів із Росією та Мінських угод, але усі вони не спрацювали.

Тож, на думку Зеленського, потрібно спершу знайти двосторонні відповіді на питання, які є.

Він закликав не ховатися від складних питань за будь-якими формулюваннями, технічними групами або втратою часу в човниковій дипломатії.

Інші заяви у листі Путіну

Зеленський, посилаючись на дані розвідки, повідомив, що Росія розглядає плани війни ще й на 2027 і 2028 роки.

Водночас президент наголосив, що Україна готова припинити вогонь повністю – для часу, коли триватимуть перемовини. Також він запропонував диктатору визначити дату особистої зустрічі.

Він також озвучив втрати російської армії на фронті в Україні у травні. Росія знову втратила понад 30 тисяч убитими та важкопораненими. Такі показники фіксують уже щомісяця. І головне, це не голослівна статистика – на кожного ліквідованого окупанта є відеопідтвердження.