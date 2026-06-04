Зеленский сказал Путину, кого стоит привлечь к переговорам Украины и России. Об этом говорится в тексте письма, опубликованном на сайте президента.

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Что сказал Зеленский о переговорах?

Президент Зеленский отметил, что к начатому двустороннему треку мирных переговоров могут присоединиться и другие определенные участники.

В частности, важно участие Европы, ведь война продолжается на ее территории.

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И нам в Украине нужны гарантии безопасности, и вы для себя хотите гарантий безопасности, логичным представляется участие тех, кто действительно может выступить гарантами. Мы считаем, что участие Европы нужно – тех, кто действительно имеет возможность влиять на ситуацию,

– написал Зеленский.

Он добавил, что США тоже должны быть вовлечены в переговорный процесс.

"И это то, что может определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в нашей части мира", – отметил украинский глава.

Он также отметил, что Украина уже имела опыт многих договоров с Россией и Минских соглашений, но все они не сработали.

Поэтому, по мнению Зеленского, нужно сначала найти двусторонние ответы на вопросы, которые есть. Он призвал не прятаться от сложных вопросов за любыми формулировками, техническими группами или потерей времени в челночной дипломатии.

Другие заявления в письме Путину

Зеленский, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что Россия рассматривает планы войны еще и на 2027 и 2028 годы.

В то же время президент подчеркнул, что Украина готова прекратить огонь полностью – для времени, когда будут продолжаться переговоры. Также он предложил диктатору определить дату личной встречи.

Он также озвучил потери российской армии на фронте в Украине в мае. Россия снова потеряла более 30 тысяч убитыми и тяжелоранеными. Такие показатели фиксируют уже ежемесячно. И главное, это не голословная статистика – на каждого ликвидированного оккупанта есть видеоподтверждение.