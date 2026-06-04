В письме он рассказал реальную ситуацию с потерями в армии оккупантов.

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Что сказал Зеленский?

Президент Украины сообщил, что во вторник, 5 мая, получил доклад о потерях российской армии на фронте в мае. Он отметил, что это, как и в апреле, более 30 тысяч убитых и тяжелораненых.

Президент заявил, что этот показатель ВСУ пытаются удерживать ежемесячно. Важно то, что Украина имеет видеоподтверждение абсолютно каждой вражеской потери. Зеленский рассказал, что 63 процента – это убитые, и только 37 – раненые. Он отметил недопустимость такого баланса для армии в XXI веке.

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Но я забочусь об украинцах. Мы теряем своих людей, и каждая наша потеря нам болит. И даже когда уровень потерь украинских один к пяти или один к шести по сравнению с потерями российскими, это все равно имеет большое значение,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент пообещал, что в случае продолжения войны доля убитых возрастет. Он подчеркнул, что в Украине не переживают о россиянах после всего, что те принесли.

Что известно о письме Зеленского Путину?

В обращении к российскому диктатору, президент Украины заявил, что тот не сможет получить весь Донбасс. Он заметил, что враг регулярно откладывает крайний срок в планах захвата наших земель, прежде всего Донецкой области.

В стране-агрессоре ответили на открытое письмо Путину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский хочет поговорить, то может приехать в Москву в любой момент. В то же время представитель добавил, что сам Путин пока не ознакомился с содержанием письма.