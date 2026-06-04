Про це 4 червня повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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На яку відповідь очікує Україна?

Андрій Сибіга назвав відкритий лист українського лідера до російського диктатора "серйозною та змістовною" пропозицією щодо припинення війни.

Зокрема, там йдеться про чіткі кроки для припинення агресії та запрошення Росії зустрітись на рівні лідерів країн.

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Ми також офіційно передаємо цей лист дипломатичними каналами,

– заявив глава українського МЗС.

У Києві очікують на "змістовну" відповідь від Росії та наголошують на необхідності припинення війни й обрання миру.

Нагадаємо, що у листі український президент написав, що Росія, за даними розвідки, планує продовжувати війну ще щонайменше у 2027 – 2028 роках. Зеленський наголосив, що вибір зараз залежить від Росії, і закликав припинити війну.

До того ж агресор розглядає можливість залучити нові сторони до конфлікту і посилити ескалацію у регіоні – йдеться по Білорусь та Придністров'я