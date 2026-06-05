Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що відомо про виступ Путіна?

Виступ Путіна відбудеться о 15:00.

Ймовірно, йдеться про промову російського диктатора в рамках Петербурзького міжнародного інвестиційного форуму (ПМЕФ).

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Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков повідомляв, що під час виступу Путін приділить увагу не лише економічним, а й політичним питанням, оскільки "економіка неминуче перетинається з політикою".

Звісно, ​​не існує очищеної економіки. Так чи інакше, зіткнення з політичними проблемами завжди очевидне, тому і цьому буде приділено увагу,

– зазначав він.

Нагадаємо, ввечері 4 червня на сайті Офісу Президента опублікували відкритий лист, який Володимир Зеленський написав до Володимира Путіна. У цьому листі президент України запропонував прямий формат переговорів між сторонами та заявив про готовність до зустрічей для обговорення конфлікту.

За словами Зеленського, для цього можна обрати нейтральні майданчики в інших країнах, зокрема у Швейцарії, Туреччині або державах Арабського світу.

Окремо глава держави наголосив, що важливу роль у переговорному процесі повинні відігравати Європа та Сполучені Штати, оскільки саме вони можуть впливати на формування нової архітектури безпеки в регіоні.

Згодом Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі бачили лист президента України, однак сам Путін поки не ознайомився зі змістом.

Чи коментуватиме російський дитктатор лист Зеленського під час свого виступу на ПМЕФ – поки невідомо.