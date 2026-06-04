Політтехнолог Тарас Загородній, коментуючи у розмові з 24 Каналом удар по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі, висловився про те, що російському диктатору краще приїхати на форум, бо це питання його іміджу.

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Що покаже Путін, якщо не приїде на ПМЕФ?

Якщо Путін з'явиться на ПМЕФ і виступить там, цим він покаже, що нібито контролює ситуацію. Не приїхати туди означатиме для нього удар по іміджу і демонструватиме його страх.

Це покаже, що Путін дуже боїться їздити навіть на такі обов'язкові свої заходи (ПМЕФ). В його графіку точно вказані два місця: Красна площа під час так званого параду перемоги й цей форум. Це задумувався такий собі "російський Давос", де всі збираються і уважно слухають як "квітне" Росія, якою вона є привабливою для інвестицій,

– озвучив Загородній.

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Політтехнолог наголосив, що якщо Путін не приїде на Петербурзький форум, це вчергове підтвердить, що без дозволу Зеленського, як це було у випадку з парадом на 9 травня у Москві, очільник Кремля боїться перебувати на певних заходах.

Повне інтерв'ю Загороднього: дивіться у відео

Загородній зазначив, що Санкт-Петербург – це не тільки друга столиця Росії, а й важливий військовий та економічний вузол. Там відбувається експорт та імпорт через порт.

Це давня вотчина Путіна ще з часів його роботи в мерії при Собчаку. Туди вже прилітає і нічим неможливо захиститися, підбитий військовий корабель у Кронштадті, а це з періоду Петра I такий форпост, який закривав Петербург від можливої атаки військових кораблів,

– нагадав Загородній.

Він підсумував, що Сили оборони завдали потужний удар по можливостях Росії, яка нині не здатна захистити свій дуже важливий стратегічний об'єкт.

Що відомо про наслідки удару по Санкт-Петербургу?