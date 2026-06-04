Политтехнолог Тарас Загородний, комментируя в разговоре с 24 Каналом удар по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге, высказался о том, что российскому диктатору лучше приехать на форум, потому что это вопрос его имиджа.

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Что покажет Путин, если не приедет на ПМЭФ?

Если Путин появится на ПМЭФ и выступит там, этим он покажет, что якобы контролирует ситуацию. Не приехать туда будет означать для него удар по имиджу и демонстрировать его страх.

Это покажет, что Путин очень боится ездить даже на такие обязательные свои мероприятия (ПМЭФ). В его графике точно указаны два места: Красная площадь во время так называемого парада победы и этот форум. Это задумывался некий "российский Давос", где все собираются и внимательно слушают как "цветет" Россия, какой она является привлекательной для инвестиций,

– озвучил Загородний.

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Политтехнолог отметил, что если Путин не приедет на Петербургский форум, это в очередной раз подтвердит, что без разрешения Зеленского, как это было в случае с парадом на 9 мая в Москве, глава Кремля боится находиться на определенных мероприятиях.

Полное интервью Загороднего: смотрите в видео

Загородний отметил, что Санкт-Петербург – это не только вторая столица России, но и важный военный и экономический узел. Там происходит экспорт и импорт через порт.

Это давняя вотчина Путина еще со времен его работы в мэрии при Собчаке. Туда уже прилетает и ничем невозможно защититься, подбитый военный корабль в Кронштадте, а это с периода Петра I такой форпост, который закрывал Петербург от возможной атаки военных кораблей,

– напомнил Загородний.

Он подытожил, что Силы обороны нанесли мощный удар по возможностям России, которая сейчас не способна защитить свой очень важный стратегический объект.

Что известно о последствиях удара по Санкт-Петербургу?