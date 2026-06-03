Водночас удари по військових та інфраструктурних об'єктах вкотре поставили під сумнів ефективність захисту другого за величиною міста Росії. Про це пишуть росЗМІ.

Дивіться також ЗМІ показали, як виглядає Петербурзький нафтовий термінал після атаки

Що відомо про провал системи захисту міста?

У Росії дедалі частіше публічно критикують роботу протиповітряної оборони після чергової атаки безпілотників на Санкт-Петербург.

Російський ресурс "Агентство. Новости" звернув увагу на оприлюднені відеозаписи відбиття удару та дійшов висновку, що система захисту міста виявилася недостатньо підготовленою до таких загроз.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Журналісти зазначають, що серед численних фото та відео практично відсутні кадри роботи потужних зенітно-ракетних комплексів, які активно використовуються для захисту Москви та резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Натомість на багатьох відео можна побачити спроби збивати безпілотники зі стрілецької зброї – автоматів та кулеметів.

На одному з оприлюднених відеозаписів зафіксовано переслідування безпілотника над Фінською затокою за допомогою ударного вертольота Мі-28. За даними російських джерел, лише на двох відео було видно застосування ракетного озброєння для знищення повітряних цілей.

За попередніми оцінками, для цього могли використовуватися комплекси "Панцир" або "Тор". Водночас російські військові блогери пояснювали труднощі із перехопленням тим, що безпілотники нібито летіли на дуже низьких висотах, через що системи ППО не могли своєчасно їх виявити.

На думку авторів публікації, російське військове командування могло недооцінити загрозу для Санкт-Петербурга. Частина систем протиповітряної оборони була розгорнута переважно в Ленінградській області, тоді як саме місто залишилося менш захищеним.

Попри це стратегічно важливі об'єкти поблизу Санкт-Петербурга вже неодноразово ставали цілями атак. Зокрема, Петербурзький нафтовий термінал зазнавав ударів безпілотників щонайменше двічі у 2024 році.

Що відомо про атаку по Санкт-Петербургу?

У ніч проти 3 червня в Санкт-Петербурзі пролунала серія вибухів, після чого у різних районах міста виникли пожежі. Особливу увагу привернув той факт, що одна із пожеж спалахнула приблизно за три кілометри від майданчика Петербурзького міжнародного економічного форуму, який розпочав роботу того ж дня.

Саме на цьому заході 5 червня запланований виступ Володимира Путіна, що додає інциденту особливого політичного значення. Під ударом опинилися військові кораблі Росії.

Співвласник та головний конструктор української компанії-виробника безпілотників Fire Point Денис Штілерман заявив, що внаслідок атаки було уражено два російські кораблі.

Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді уточнив, що одним з уражених об'єктів став корвет "Бойкий" – носій керованого ракетного озброєння Військово-морського флоту Росії. За його словами, факт ураження корабля підтверджують супутникові знімки.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські сили завдали ударів по низці цілей на території Росії, зокрема у Санкт-Петербурзі та Тамбовській області.

Серед уражених об'єктів – Петербурзький нафтовий термінал, який вважається одним із найбільших нафтових терміналів на Балтійському морі. Відстань від цього об'єкта до українського кордону становить близько 1100 кілометрів, що вкотре демонструє можливості українських далекобійних безпілотних систем.