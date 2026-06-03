Атаку й ураження судна підтвердив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

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Що відомо про удар по "Бойкому"?

"Мадяр" зазначив, що 1-й окремий центр безпілотних систем у складі Сил безпілотних систем ЗСУ "вполював" та запалив носія керованої ракетної зброї. Йдеться саме про корвет "Бойкий".

Корабель атакували близько 6:35 ранку. Командувач СБС розповів і про основні характеристики "дефлотованого" судна.

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За його словами, після тривалого періоду служби корвет "Бойкий" у лютому 2026 року став на плановий ремонт.

Загалом же, це корвет проєкту 20380 та третій корабель цього класу у складі Балтійського флоту ВМС Росії. Його спустили на воду у 2011 році, а до складу флоту він увійшов у 2013-му.

Корабель неодноразово виконував завдання поблизу кордонів країн НАТО та супроводжував судна російського "тіньового" нафтового флоту. За роки служби він став учасником низки резонансних інцидентів, зокрема, привернув увагу після зіткнення з дослідницьким судном "Адмірал Владимирський".

Цікаво! Співвласник компанії Fire Point, Денис Штілерман, зі свого боку, заявив, що під час атаки було уражено одразу 2 кораблі. При цьому деталей про друге атаковане судно наразі немає.

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