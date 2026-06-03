Про це повідомив співвласник Fire Point Денис Штілерман.

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Що відомо про ураження кораблів?

Штілерман не розкрив конкретних назв атакованих суден. Проте він зазначив, що "довелося мінусувати два кораблі".

У мережі припускають, що одним із уражених суден міг стати корвет "Бойкий".

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Штілерман також нагадав, що саме 3 червня у Санкт-Петербурзі стартує міжнародний економічний форум, на якому, до речі, має виступити й Володимир Путін. На заході також буде присутня низка важливих діячів, зокрема, Родні Мімс Кук-молодший, голова Комісії з образотворчих мистецтв при адміністрації президента США Дональда Трампа.

Через таких поважних гостей і важливість самого заходу ми не могли його проігнорувати – і терміново вилетіли до Пітера,

– висловився співзасновник Fire Point, натякаючи на ефективну дронову атаку.

Зазначимо, що окрім військової бази, мішенню безпілотників став і нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Володимир Зеленський уточнив, що цей об'єкт нафтової галузі працює, аби забезпечувати воєнну машину Кремля. Відстань від нього до державного кордону з Україною становить близько 1100 кілометрів.