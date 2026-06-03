Телеграм-канал Exilenova+ інформує, що в порту спалахнула пожежа, а вогонь міг охопити не один, а відразу декілька кораблів.

Дивіться також Оборонці трощать окупантів, тоді як ті не можуть просунутись на жодній ділянці фронту: огляд ISW

Що могло потрапити під удар на Кронштадтській базі?

Зазначається, що одним із уражених кораблів став корвет "Бойкий", який у 2025 році неодноразово супроводжував судна так званого "тіньового флоту" в районі Ла-Маншу. Тепер, імовірно, він більше не зможе виконувати ці завдання.

Довідка. "Бойкий" – це багатоцільовий сторожовий корабель ближньої морської зони з керованим ракетним озброєнням, що входить до складу Балтійського флоту ВМС Росії. Він є третім корветом проєкту 20380 (другим серійним) і перебуває на службі з 2013 року.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Цікаво, що кількома роками раніше росіяни традиційно вихвалялися військовими спроможностями корвета, зазначаючи, що "Бойкий", мовляв, " і за натівськими кораблями нагляне, і себе покаже".

Очевидці фільмують наслідки атаки: дивіться відео

Зазначимо, що ураження військових об'єктів на Кронштадтській базі підтвердив Володимир Зеленський. При цьому конкретних цілей атаки він не окреслив.

Серед інших мішеней удару також опинився Петербурзький нафтовий термінал – об'єкт нафтової інфраструктури, який працює на забезпечення воєнних потреб Кремля. Відстань від нього до українського кордону становить приблизно 1100 кілометрів.

Крім того, дрони уразили підприємство в Тамбовській області, яке, ймовірно, залучене до виробництва російського озброєння. До лінії фронту — близько 600 кілометрів. Йдеться про завод "Прогрес" у Мічурінську, що виготовляє компоненти як для оборонної, так і для цивільної промисловості.