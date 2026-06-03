Телеграм-канал Exilenova+ информирует, что в порту вспыхнул пожар, а огонь мог охватить не один, а сразу несколько кораблей.

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Что могло попасть под удар на Кронштадтской базе?

Отмечается, что одним из пораженных кораблей стал корвет "Бойкий", который в 2025 году неоднократно сопровождал суда так называемого "теневого флота" в районе Ла-Манша. Теперь, вероятно, он больше не сможет выполнять эти задачи.

Справка. "Бойкий" – это многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны с управляемым ракетным вооружением, входящий в состав Балтийского флота ВМС России. Он является третьим корветом проекта 20380 (вторым серийным) и находится на службе с 2013 года.

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Интересно, что несколькими годами ранее россияне традиционно хвастались военными возможностями корвета, отмечая, что "Бойкий", мол, "и за натовскими кораблями присмотрит, и себя покажет".

Очевидцы снимают последствия атаки: смотрите видео

Отметим, что поражение военных объектов на Кронштадтской базе подтвердил Владимир Зеленский. При этом конкретных целей атаки он не очертил.

Среди других мишеней удара также оказался Петербургский нефтяной терминал – объект нефтяной инфраструктуры, который работает на обеспечение военных нужд Кремля. Расстояние от него до украинской границы составляет примерно 1100 километров.

Кроме того, дроны поразили предприятие в Тамбовской области, которое, вероятно, привлечено к производству российского вооружения. До линии фронта - около 600 километров. Речь идет о заводе "Прогресс" в Мичуринске, изготавливающем компоненты как для оборонной, так и для гражданской промышленности.