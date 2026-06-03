Мониторинговые сообщества, в частности Exilenova+, показывают видео с моментами последствий удара по объекту.

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Что известно о заводе "Прогресс"?

Предприятие является одним из производителей компонентов как для оборонной, так и для гражданской промышленности.

Кроме оборудования для авиационных и ракетных комплексов, оно выпускает электротехническую продукцию, а также оборудование для газо- и нефтетранспортной инфраструктуры.

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Местные снимали атаку на видео. На некоторых из них слышно характерный звук дронов, после чего происходит взрыв и объекте. Впоследствии стали появляться и кадры последствий удара.

Атака на "Прогресс": смотрите видео

По данным проекта War & Sanctions Главного управления разведки Украины, на "Прогрессе" изготавливают датчики МП-95, которые могут использоваться во время испытаний и контроля систем крылатых ракет Х-101.



Атака на "Прогресс" в Мичуринске / Коллаж Astra

Также предприятие производит гиромоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Эти компоненты применяются в датчиках угловых скоростей и являются частью систем наведения и управления ракетным вооружением.

Удар по заводу: смотрите видео

Ранее завод уже неоднократно становился целью атак. В частности, об ударах по предприятию сообщалось в декабре 2024 года, июне 2025 года и феврале 2026 года.

Кстати, 2 июня в Краснодарском крае России прогремели взрывы вблизи Ильского нефтеперерабатывающего завода. Местные жители сообщали о пожаре на территории предприятия. Впоследствии в Генштабе подтвердили уже 16-ю атаку по Ильскому НПЗ с начала полномасштабной войны.

Также неспокойной для российских регионов была ночь на 31 мая. В Саратовской и Ростовской областях жители жаловались на серию взрывов в районах, где расположены нефтеперерабатывающие предприятия. После этого на объектах вспыхнули пожары, а над городами поднялись большие столбы густого черного дыма.