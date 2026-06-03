Моніторингові спільноти, зокрема Exilenova+, показують відео з моментами наслідків удару по об'єкту.

До теми Росія під повітряною атакою: у Санкт-Петербурзі палає нафтовий термінал

Що відомо про завод "Прогрес"?

Підприємство є одним із виробників компонентів як для оборонної, так і для цивільної промисловості.

Окрім обладнання для авіаційних і ракетних комплексів, воно випускає електротехнічну продукцію, а також обладнання для газо- та нафтотранспортної інфраструктури.

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Місцеві фільмували атаку на відео. На деяких з них чутно характерний звук дронів, після чого стається вибух та об'єкті. Згодом стали з'являтися й кадри наслідків удару.

Атака на "Прогрес": дивіться відео

За даними проєкту War & Sanctions Головного управління розвідки України, на "Прогресі" виготовляють датчики МП-95, які можуть використовуватися під час випробувань і контролю систем крилатих ракет Х-101.



Атака на "Прогрес" у Мічурінську / Колаж Astra

Також підприємство виготовляє гіромотори для ракет Х-59М2 та Х-59М2А. Ці компоненти застосовуються в датчиках кутових швидкостей і є частиною систем наведення та керування ракетним озброєнням.

Удар по заводу: дивіться відео

Раніше завод уже неодноразово ставав ціллю атак. Зокрема, про удари по підприємству повідомлялося у грудні 2024 року, червні 2025 року та лютому 2026 року.

До речі, 2 червня в Краснодарському краї Росії пролунали вибухи поблизу Ільського нафтопереробного заводу. Місцеві жителі повідомляли про пожежу на території підприємства. Згодом у Генштабі підтвердили вже 16-ту атаку по Ільському НПЗ від початку повномасштабної війни.

Також неспокійною для російських регіонів була ніч на 31 травня. У Саратовській та Ростовській областях мешканці скаржилися на серію вибухів у районах, де розташовані нафтопереробні підприємства. Після цього на об'єктах спалахнули пожежі, а над містами здійнялися великі стовпи густого чорного диму.