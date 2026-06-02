Момент удару по російському заводу показала Astra. До речі, атака могла стати вже 16-ю на цей НПЗ з початку повномасштабного російського вторгнення.

Дивіться також СБУ нарощує інтенсивність ударів по Росії: "діра" в бюджеті росіян збільшується, – експерт

Деталі влучання по НПЗ

У мережі опублікували відео жительки Краснодарського краю, на якому видно момент удару. Зазначається, що кадри були зроблені приблизно за 3,5 – 4 кілометри від одного з НПЗ.

Аналітики встановили, що під ударом опинився саме Ільський НПЗ. Пізніше цю інформацію підтвердив місцевий оперативний штаб.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Момент удару по НПЗ / Фото Exilenova+

Ільський нафтопереробний завод вважається одним із провідних підприємств нафтової галузі на півдні Росії. Його проєктна потужність становить близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Попередньо, це щонайменше 16 атака на завод з 2022 року.

Нагадаємо, минулого тижня Сили оборони били по важливих для росіян цілях у Ярославській, Рязанській, Воронезькій, Волгоградській, Ростовській та інших областях Росії. Були уражені об'єкти розташовані на відстані від 300 до 1200 кілометрів від українського кордону.

Зокрема, під ударами були нафтопереробні заводи та військовий пункт базування у Каспійському морі.