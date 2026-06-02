Про це повідомив в начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

В чому особливість атаки?

Юрій Ігнат розповів, що російські війська запустили чотири протикорабельні "Циркони" з тимчасово окупованого Криму, а інші – з Півночі.

Таким чином у підсумку було застосовано вісім "Цирконів". Це, мабуть, найбільша кількість саме цього типу ракет, яка була застосована під час одночасного удару,

– зазначив Юрій Ігнат.

Крім того, ворог запустив по Україні також 73 ракети. У Повітряних силах пояснили, що більшість з них били по балістичній траєкторії, через що сталось багато влучань. До того ж географія удару 2 червня дещо відрізнялася від атаки 24 травня.