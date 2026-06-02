Місцеві спільноти пишуть про дим у місті. 24 Канал розповідає, яка є інформація на цей момент.
Масована атака на Київ 2 червня: що відомо?
Під час масованої атаки ворога на Україну о 01:31 уночі 2 червня у Києві оголосили повітряну тривогу. За інформацією Повітряних сид та моніторингових спільнот, на столицю полетів щонайменше один дрон. Прогриміли вибухи.
Місцеві спільноти у соціальних мережах писали про дим над містом у районі Подолу.
Після 2 ночі на Київ полетіли крилаті ракети та балістика, прогриміла нова серія вибухів. У частині міста зникло світло.
Вибухи в місті. Працюють сили ППО! Перебувайте в укриттях!
– закликав міський голова Віталій Кличко.
Атака триває
Яка є інформація про наслідки обстрілу Києва?
Щодо наслідків масованих ударів ворога по Києву є на цей час така інформація:
- У Подільському районі палають нежитлові споруди, авто, за іншою адресою уламки ракети впали на дах 9-поверхового будинку, виникло загоряння та вибило вікна.
- В Оболонському районі біля дитячого садочку впали уламки БпЛА. На іншій локації є займання на території недобудови.