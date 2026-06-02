Местные сообщества пишут о дыме в городе. 24 Канал рассказывает, какая есть информация на данный момент.
Хронология атаки На Украину суют ракеты и "Шахеды: где сейчас наибольшая угроза и слышны взрывы
Массированная атака на Киев 2 июня: что известно?
Во время массированной атаки врага на Украину в 01:31 ночью 2 июня в Киеве объявили воздушную тревогу. По информации Воздушных сил и мониторинговых сообществ, на столицу полетел по меньшей мере один дрон. Прогремели взрывы.
Местные сообщества в социальных сетях писали о дыме над городом в районе Подола.
После 2 ночи на Киев полетели крылатые ракеты и баллистика, прогремела новая серия взрывов. В части города исчез свет.
Взрывы в городе. Работают силы ПВО! Находитесь в укрытиях!
– призвал городской голова Виталий Кличко.
Атака продолжается
Какая есть информация о последствиях обстрела Киева?
О последствиях массированных ударов врага по Киеву есть в настоящее время такая информация:
- В Подольском районе горят нежилые постройки, авто, по другому адресу обломки ракеты упали на крышу 9-этажного дома, возникло возгорание и выбило окна.
- В Оболонском районе возле детского сада упали обломки БпЛА. На другой локации есть возгорание на территории недостроя.