Монітори та Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих повітряних цілей. 24 Канал зібрав інформацію про вибухи та наслідки ударів.

Деталі російської атаки та наслідки

19:02, 1 червня

БпЛА на півночі та сході Сумщини курсом на Суми, Конотоп, Кролевець, Глухів.

БпЛА на півночі Харківщини курсом на Чугуїв

18:34, 1 червня

Група БпЛА з Курської області Росії на Сумщину, курсом на Суми, Ромни.

БпЛА на Харків зі сходу.

18:34, 1 червня

БпЛА зі сходу Кіровоградщини на Кропивницький.

БпЛА на півночі Чернігівщини рухаються вздовж кордону на Київщину.

18:33, 1 червня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

18:33, 1 червня

БпЛА на Чернігів з півночі.

18:31, 1 червня

БпЛА зі сходу Миколаївщини на/повз Новоантонівку.