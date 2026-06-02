Про це повідомили у Повітряних силах.

Як відпрацювала ППО?

Повітряні сили фіксували:

8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – ТОТ Криму та Курська область;

33 балістичні ракети "Іскандер-М" (райони пуску – Брянська, Курська, Ростовська області та Крим);

27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків – Вологодська область);

5 крилатих ракет "Калібр" (райони пусків – акваторія Каспійського моря);

656 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Гвардійське, Чауда у Криму).

За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:

11 балістичних ракет "Іскандер-М";

26 крилатих ракет Х-101;

3 крилаті ракети "Калібр";

602 ворожі БпЛА різних типів.

Водночас зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях.

Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

Зверніть увагу! Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу.