Об этом свидетельствуют сообщения местных в социальных сетях и соответствующие видео. 24 Канал рассказывает, какая есть информация на данный момент.

Смотрите также Генштаб подтвердил атаку по Ильскому НПЗ в России: в сети показали момент попадания

Что известно о воздушной атаке на Санкт-Петербург 3 июня?

Ночью 3 июня жители Санкт-Петербурга массово начали жаловаться на воздушную атаку, то ли были применены ударные беспилотники, или, возможно, еще и ракеты. Местные писали о взрывах и пожаре. Губернатор, конечно, признал только сбитые БпЛА.

Между тем в сети появилось немало фото и видео, которые подтверждают успешное поражение по меньшей мере одного объекта российской военной инфраструктуры. Как пишут осинтеры, речь идет о нефтяном терминале, в частности горит резервуар.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Атака на Санкт-Петербург, один из прилетов: смотрите видео очевидцев

В Санкт-Петербурге горит нефтяной терминал: смотрите видео очевидцев

Что стоит помнить о контексте обстрелов Санкт-Петербурга?

Видимо, еще с конца 2023 года Санкт-Петербург и его морские порты стали целями украинских дальнобойных БпЛА, а географическая удаленность города (более 1000 километров) перестала быть защитой. Тамошние логистика и нефтегазовая инфраструктура подвергаются регулярному ущербу.

Среди самых громких инцидентов – удары по нефтяному терминалу в Усть-Луге, Петербургскому нефтяному терминалу и по заводу "Невский мазут". Эти операции направлены на подрыв российского экспорта нефтепродуктов, который питает бюджет войны. А еще и Россия вынуждена растягивать свои системы ПВО.