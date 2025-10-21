Об этом 24 Каналу рассказали источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
К теме Пламя вспыхнуло с новой силой: на нефтебазе в Гвардейском до сих пор продолжается пожар
Что известно о подрыве железной дороги в России?
Как сообщают источники в украинской разведке, в результате взрыва произошло также частичное возгорание подвижного состава грузового поезда.
Реагируя на чрезвычайное происшествие, на место сразу отправились специальные службы государства-агрессора. По уже сложившейся традиции, мобильный интернет в районе инцидента не работал.
Россияне жаловались на задержки в движении поездов из-за подрыва на сообщении Псков – Санкт-Петербург / Фото предоставлены 24 Каналу
Источники в ГУР сообщают, что в результате взрыва логистика и движение по железнодорожным путям противника остановлено, что негативным образом повлияет на снабжение оккупационной армии России.
Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.
Какие еще проблемы у россиян с железной дорогой были в последнее время?
Источники 24 Канала в ГУР ранее сообщали, что в Ленинградской области взорвали железнодорожные пути, это привело к сходу локомотива и вагонов поезда с военным грузом. Операция также парализовала движение поездов в направлении Санкт-Петербург – Псков.
Агенты "Атеш" провели диверсию на железной дороге возле Новочеркасска в Ростовской области, повредив систему управления движением. Это усложнило логистику оккупантов, в частности поставки техники и войск к фронту.
Ранее партизаны "Атеш" взорвали железнодорожные пути в российском Смоленске, ведущие к авиазаводу. Это предприятие производит ракеты, БПЛА и другую технику, которой враг атакует Украину.