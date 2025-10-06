Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB.



Каждая гривна взноса в Фонд 24 поможет нашим десантникам быстрее выполнять боевые задачи, спасать жизни на передовой и эффективнее передвигаться по фронту. Команда 24 Канала призывает присоединиться к важному делу.

Детали сбора на машину для 46 ОДШБр

Шеф-редактор Анастасия Зазуляк и редакция сайта 24tv.ua собирают на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Цель сбора – 350 000 гривен.

Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша. Победитель будет владельцем нового крутого iPhone 16 256GB.

Обратите внимание! Если вы донатите не с monobank – напишите в комментариях свой номер телефона. Он поможет связаться с победителем.

Приз является благодарностью от редакции читателям и зрителям, которые активно помогают закрывать потребности фронта.

Что известно о собрании Фонда 24?

Уже более 10 лет Фонд 24 активно помогает ВСУ противостоять России. Каждый раз неравнодушные помогают закрывать сборы, а команда направляет на передовую необходимые военным вещи.

Благодаря благотворителям уже удалось закрыть более 200 сборов на общую сумму более 102 миллионов гривен. Каждый взнос на сбор – это поддержка защитников в борьбе за независимость Украины.