Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB.



Кожна гривня внеску до Фонду 24 допоможе нашим десантникам швидше виконувати бойові завдання, рятувати життя на передовій та ефективніше пересуватися фронтом. Команда 24 Каналу закликає долучитись до важливої справи.

Деталі збору на автівку для 46 ОДШБр

Шеф-редакторка Анастасія Зазуляк і редакція сайту 24tv.ua збирають на автомобіль для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Мета збору – 350 000 гривень.

Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу. Переможець буде власником нового крутого iPhone 16 256GB.

Зверніть увагу! Якщо ви донатите не з monobank – напишіть у коментарях свій номер телефону. Він допоможе зв'язатися із переможцем.

Приз є подякою від редакції читачам і глядачам, які активно допомагають закривати потреби фронту.

Що відомо про збори Фонду 24?

Вже понад 10 років Фонд 24 активно допомагає ЗСУ протистояти Росії. Кожного разу небайдужі допомагають закривати збори, а команда надсилає на передову необхідні військовим речі.

Завдяки доброчинцям вже вдалося закрити понад 200 зборів на загальну суму понад 102 мільйони гривень. Кожен внесок на збір – це підтримка захисників у боротьбі за незалежність України.