Про це 24 Каналу розповіли джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Що відомо про підрив залізниці у Росії?

Як повідомляють джерела в українській розвідці, внаслідок вибуху сталося також часткове загоряння рухомого складу вантажного потягу.

Реагуючи на надзвичайну подію, на місце відразу вирушили спеціальні служби держави-агресорки. За вже сформованою традицією, мобільний інтернет в районі інциденту не працював.

Росіяни жалілися про затримання рух поїздів через підрив на сполученні Псков – Санкт-Петербург / Фото надані 24 Каналу

Джерела в ГУР повідомляють, що внаслідок вибуху логістика та рух залізничними шляхами противника зупинено, що негативним чином вплине на постачання окупаційної армії Росії.

Які ще проблеми у росіян з залізницею були останнім часом?