Про це 24 Каналу розповіли джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Що відомо про підрив залізниці у Росії?
Як повідомляють джерела в українській розвідці, внаслідок вибуху сталося також часткове загоряння рухомого складу вантажного потягу.
Реагуючи на надзвичайну подію, на місце відразу вирушили спеціальні служби держави-агресорки. За вже сформованою традицією, мобільний інтернет в районі інциденту не працював.
Росіяни жалілися про затримання рух поїздів через підрив на сполученні Псков – Санкт-Петербург / Фото надані 24 Каналу
Джерела в ГУР повідомляють, що внаслідок вибуху логістика та рух залізничними шляхами противника зупинено, що негативним чином вплине на постачання окупаційної армії Росії.
Які ще проблеми у росіян з залізницею були останнім часом?
Джерела 24 Каналу в ГУР раніше повідомляли, що у Ленінградській області підірвали залізничні колії, це призвело до сходження локомотива та вагонів поїзда з військовим вантажем. Операція також паралізувала рух поїздів у напрямку Санкт-Петербург – Псков.
Агенти "Атеш" провели диверсію на залізниці біля Новочеркаська у Ростовській області, пошкодивши систему управління рухом. Це ускладнило логістику окупантів, зокрема постачання техніки і військ до фронту.
Раніше партизани "Атеш" підірвали залізничні колії у російському Смоленську, що ведуть до авіазаводу. Це підприємство виробляє ракети, БпЛА та іншу техніку, якою ворог атакує Україну.