Про це пише 24 Канал з посиланням на "Атеш".
Що відомо про підрив російської залізниці?
Партизани підірвали залізничні колії в Росії, що ведуть до заводу з виробництва ракет.
"АТЕШ" та таємна Організація українців накладають санкції на ВПК Росії у Смоленську,
– ідеться в повідомленні.
Агенти руху підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до авіазаводу. Вказується. що цей завод виготовляє ракети Х-59 для Міноборони Росії.
Важливо! Серед ракет, якими Росія б'є по містах та селах України, є керовані авіаційні Х-59, які запускають з винищувачів Су-24 або ж Су-30.
В "Атеш" зазначають, що "товариші з Організації українців із заводу підтвердили, що логістика ракет наразі порушена".
Завод виробляє ракети, БпЛА та іншу техніку. Він – стратегічна мета, і ми продовжимо завдавати ударів таким об'єктам. Підприємства ВПК не захищені, збої у виробництві наростатимуть,
– підкреслили в "Атеш".
Діяльність "Атеш": останні новини
Нещодавно в "Атеш" повідомили, що їхній агент провів диверсію на залізниці біля Єкатеринбурга, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. Це спричинило збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках.
Через цей вузол ішли постачання боєкомплекту, бронетехніки, пального та особового складу на фронт, а також до заводів і складів на півночі та сході.
Крім цього, в четвер, 11 вересня, стало відомо, що партизани військового партизанського руху українців і кримських татар "успішно вимкнули зв'язок" на АТ "Щегловський вал" у Росії. Унаслідок диверсії знищено вежу зв'язку.