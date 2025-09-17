Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Як "Атеш" паралізували залізничний вузол під Єкатеринбургом?

Партизанам удалося поставити загрозу всю військову логістику Росії.

Наш агент провів диверсію на залізниці біля Єкатеринбурга, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. Це спричинило збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках. Через цей вузол ішли постачання боєкомплекту, бронетехніки, пального та особового складу на фронт, а також до заводів та складів на півночі та сході. Тепер військові склади простоюють, що завдає шкоди по тилу армії,

– написали в русі.

Дивіться відео диверсії "Атеш" на залізниці під Єкатеринбургом

Там додали: показують, що можуть бити по серцю російської військової машини, і ворог ніде не може почуватися в безпеці.

Диверсія на російській залізниці / Фото "Атеш"

Де Єкатеринбург на карті Росії?

Від Єкатеринбурга до України майже 2 тисячі кілометрів.

Російська логістика на залізниці під загрозою