Відповідну заяву в коментарі для Укрінформу зробив очільник Укрзалізниці Олександр Перцовський, передає 24 Канал.

Дивіться також На Київщині здетонували боєприпаси в поїзді, що перевозив військовий вантаж, – Генштаб

Чому росіяни атакують залізничну інфраструктуру України?

За словами Олександра Перцовського, російські війська влітку різко посилили обстріли залізничної інфраструктури.

Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б'ють по вузлових станціях,

– зауважив Перцовський.

Він також уточнив, що йдеться про комбіновані удари, коли під вогнем опиняються й енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали. Так, росіяни намагаються повністю зруйнувати залізнчну інфраструктуру.

Ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований,

– додав керівник Укрзалізниці.

Перцовський також підкреслив мужність і витривалість працівників. Адже попри ризик повторних атак, залізничники оперативно виходять на місце та відновлюють пошкоджені об'єкти.

До того ж він наголосив, що навіть у випадках обстрілів ключових станцій Укрзалізниця не зупиняє рух поїздів. Натомість залізничники коригують графік і шукають альтернативні рішення, щоби будь-яким способом зберегти сполучення.

Перцовський відзначив, що українці помічають цю витривалість і дякують залізничникам за стійкість.

Наслідки російських атак на залізничне сполучення