Там постраждала залізнична інфраструктура та її працівники. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Які наслідки атаки на залізницю на Кіровоградщині?

Росія завдала масованого удару по Україні 3 вересня. Внаслідок нічної атаки ударними дронами типу "Шахед" постраждала Знам'янська громада у Кіровоградській області. Там атакована залізнична інфраструктура.

Внаслідок удару постраждали четверо працівників АТ "Укрзалізниця". Усіх поранених госпіталізували, їхній стан медики оцінюють як задовільний.

Через ці пошкодження повідомляється про затримку низки рейсів:

  • №76 Кривий Ріг - Київ,
  • №75 Київ - Кривий Ріг,
  • №79 Дніпро - Львів,
  • №791 Кременчуг - Київ,
  • №790 Кропивницький - Київ,
  • №121 Херсон - Краматорськ,
  • №85 Запоріжжя - Львів,
  • №38 Київ - Запоріжжя,
  • №37 Запоріжжя - Київ,
  • №51 Запоріжжя - Одеса,
  • №789 Кропивницький - Київ,
  • №119 Дніпро - Хелм,
  • №31 Запоріжжя - Перемишль,
  • №59 Харків - Одеса,
  • №65/165 Харків - Черкаси, Умань,
  • №102 Краматорськ - Херсон,
  • №80 Львів - Дніпро,
  • №120 Хелм - Дніпро,
  • №86 Львів - Запоріжжя,
  • №8 Одеса - Харків,
  • №54 Одеса - Дніпро,
  • №254 Одеса - Кривий Ріг.

Залізничники наголосили, що традиційно роблять усе можливе для швидкого відновлення пошкодженої інфраструктури та скорочення часу затримок руху поїздів.