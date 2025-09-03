Про це пише 24 Канал з посиланням на Луцького міського голову Ігоря Поліщука.

Дивіться також Росія вкотре масовано атакує Україну з повітря: що відомо про наслідки

Які наслідки атаки по Луцьку?

Російські дрони завдали руйнувань цивільній інфраструктурі на Волині. У Луцьку внаслідок обстрілу горіли два гаражі та господарська споруда. Руйнувань також завдали уламки "Шахедів" – понівечено ще одну нежитлову будівлю. Також в місті сталася пожежа, через яку повністю вигорів вантажний автомобіль.

Як повідомив очільник Луцька, атака минулася без постраждалих.

Дякуємо за роботу бійцям ППО,

– написав Ігор Поліщук.

Зауважимо! Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух групи БпЛА на Луцьк о 00:12, а потім о 01:36. Масована атака ворога 3 вересня охопила одразу кілька областей України. Про наслідки ударів ворога та інші важливі новини читайте у нашому телеграмі.

Де атакували росіяни сьогодні?