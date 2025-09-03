Про це пише 24 Канал з посиланням на Луцького міського голову Ігоря Поліщука.
Які наслідки атаки по Луцьку?
Російські дрони завдали руйнувань цивільній інфраструктурі на Волині. У Луцьку внаслідок обстрілу горіли два гаражі та господарська споруда. Руйнувань також завдали уламки "Шахедів" – понівечено ще одну нежитлову будівлю. Також в місті сталася пожежа, через яку повністю вигорів вантажний автомобіль.
Як повідомив очільник Луцька, атака минулася без постраждалих.
Дякуємо за роботу бійцям ППО,
– написав Ігор Поліщук.
Зауважимо! Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух групи БпЛА на Луцьк о 00:12, а потім о 01:36. Масована атака ворога 3 вересня охопила одразу кілька областей України. Про наслідки ударів ворога та інші важливі новини читайте у нашому телеграмі.
Де атакували росіяни сьогодні?
У Кіровоградській області дронами атаковано Знам'янську громаду, зокрема об'єкти Укрзалізниці. Постраждала також енергетична інфраструктура. 5 людей отримали травми, їхньому життю нічого не загрожує.
У Вишгороді через російський обстріл сталося загоряння між житловими багатоповерхівками, пошкоджено автомобіль та скління будинків. Минулося без потерпілих.
Росія атакувала Івано-Франківську область крилатими ракетами та дронами, зокрема під ударом було місто Калуш. Попередньо, жертв немає, однак влада ще не повідомляла про наслідки ударів "Калібрів".
Російська армія кілька разів за ніч атакувала Хмельницький. У місті сталися пожежі, в житлових будинках пошкоджені вікна.
Вночі ППО працювала по ворожих цілях у Львові. Обійшлось без жертв.