Про це пише 24 Канал з посиланням на Луцького міського голову Ігоря Поліщука.

Які наслідки атаки по Луцьку?

Російські дрони завдали руйнувань цивільній інфраструктурі на Волині. У Луцьку внаслідок обстрілу горіли два гаражі та господарська споруда. Руйнувань також завдали уламки "Шахедів" – понівечено ще одну нежитлову будівлю. Також в місті сталася пожежа, через яку повністю вигорів вантажний автомобіль.

Як повідомив очільник Луцька, атака минулася без постраждалих.

Дякуємо за роботу бійцям ППО,
– написав Ігор Поліщук.

Зауважимо! Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух групи БпЛА на Луцьк о 00:12, а потім о 01:36. Масована атака ворога 3 вересня охопила одразу кілька областей України. Про наслідки ударів ворога та інші важливі новини читайте у нашому телеграмі.

Де атакували росіяни сьогодні?

  • У Кіровоградській області дронами атаковано Знам'янську громаду, зокрема об'єкти Укрзалізниці. Постраждала також енергетична інфраструктура. 5 людей отримали травми, їхньому життю нічого не загрожує.

  • У Вишгороді через російський обстріл сталося загоряння між житловими багатоповерхівками, пошкоджено автомобіль та скління будинків. Минулося без потерпілих.

  • Росія атакувала Івано-Франківську область крилатими ракетами та дронами, зокрема під ударом було місто Калуш. Попередньо, жертв немає, однак влада ще не повідомляла про наслідки ударів "Калібрів".

  • Російська армія кілька разів за ніч атакувала Хмельницький. У місті сталися пожежі, в житлових будинках пошкоджені вікна.

  • Вночі ППО працювала по ворожих цілях у Львові. Обійшлось без жертв.