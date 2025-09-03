Зокрема – у Калуші, як написало Суспільне. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Україну атакують крилаті ракети та дрони: де летять ворожі цілі й лунає тривога
Що відомо про атаку Росії з повітря на Івано-Франківську область 3 вересня?
Ворог застосував уночі 3 вересня крилаті ракети Х-101 та "Калібри", а також багато "Шахедів". Значна частина з них атакували Івано-Франківську область.
Упродовж годин надходили повідомлення від місцевих ЗМІ та телеграм-спільнот про вибухи, а влада застерігала щодо небезпеки. Вибухи неодноразово лунали у Калуші, також у Коломиї.
Спершу до Калуша прилетіли ударні БпЛА, це було близько 3 ранку. Згодом місцева влада, зокрема міський голова Андрій Найда у фейсбуці, повідомила, що після цієї атаки, за попередніми даними, жертв у громаді немає.
А близько 5 ранку місто почуло нові вибухи – це вже було від атаки "Калібрів". Про наслідки цього удару інформації поки що не було.
Важливо: оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеки, загрози ударних БпЛА, а також про наслідки ударів ворога та інші важливі новини читайте у нашому телеграмі.
Атака на Україну вночі 3 вересня: де ще були вибухи?
- Ще ввечері 2 вересня російська армія почала черговий масований обстріл України. Спершу застосували ударні безпілотники, а вночі 3 вересня – крилаті ракети, зокрема Х-101 та "Калібри".
- Упродовж ночі вибухи лунали у Рівному, Луцьку, Львові, Хмельницьку. Також у Києві та в Кіровоградській області – тут відомо про атаку на залізницю.