Зокрема – у Калуші, як написало Суспільне. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку Росії з повітря на Івано-Франківську область 3 вересня?

Ворог застосував уночі 3 вересня крилаті ракети Х-101 та "Калібри", а також багато "Шахедів". Значна частина з них атакували Івано-Франківську область.

Упродовж годин надходили повідомлення від місцевих ЗМІ та телеграм-спільнот про вибухи, а влада застерігала щодо небезпеки. Вибухи неодноразово лунали у Калуші, також у Коломиї.

Спершу до Калуша прилетіли ударні БпЛА, це було близько 3 ранку. Згодом місцева влада, зокрема міський голова Андрій Найда у фейсбуці, повідомила, що після цієї атаки, за попередніми даними, жертв у громаді немає.

А близько 5 ранку місто почуло нові вибухи – це вже було від атаки "Калібрів". Про наслідки цього удару інформації поки що не було.

