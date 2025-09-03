Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

Дивіться також Дрони атакують західні області, є загроза крилатих ракет: де летять ворожі цілі й лунає тривога

Що відомо про атаку на Львів?

Міський голова Андрій Садовий розповів про ворожий безпілотник у напрямку Львова о 01:52. Після цього стало відомо про вибухи в місті.

У Львові гучно. Працює ППО,

– повідомив невдовзі Козицький.

Він закликав свідків не називати жодних локацій.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де одночасно відбувалися атаки?