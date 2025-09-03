Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.
Дивіться також Дрони атакують західні області, є загроза крилатих ракет: де летять ворожі цілі й лунає тривога
Що відомо про атаку на Львів?
Міський голова Андрій Садовий розповів про ворожий безпілотник у напрямку Львова о 01:52. Після цього стало відомо про вибухи в місті.
У Львові гучно. Працює ППО,
– повідомив невдовзі Козицький.
Він закликав свідків не називати жодних локацій.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Де одночасно відбувалися атаки?
Водночас під атакою окупантів перебував, зокрема, Луцьк.
Спочатку стало відомо про вибухи у Рівному, а невдовзі захисники України повідомили про групу ворожих безпілотників, що рухалася через Рівненщину на Волинську область.
Також окупанти обстріляли Київщину та столицю. Начальник КМВА Тимур Ткаченко розповідав, що у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо без пожежі та руйнувань.