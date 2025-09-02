Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Що відомо про вибухи на Київщині?
Повітряну тривогу у Вишгородському районі Київщини оголосили о 17:54. Згодом до нього також додався Бучанський.
О 18:51 в Київській ОВА повідомили, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА.
Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– йдеться в повідомленні.
Українців також закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.
